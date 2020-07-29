Братьев Ротенбергов обвинили в обходе санкций США. Все из-за аукционов, где они купили картины Шагала и Магритта

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, которые с марта 2014 года находятся под санкциями США, смогли обойти введенные ограничения и совершили на рынке искусства сделки на миллионы долларов. Об этом, как сообщает The Wall Street Journal, говорится в расследовании, которое провели американские сенаторы Роб Портман и Том Карпер.

Спустя два месяца после введения санкций, выяснили сенаторы, братья Ротенберги купили на аукционе Sothebyʼs 10 картин общей стоимостью 6,8 миллиона долларов. Среди них были произведения Жоржа Брака и Марка Шагала, названия которых не уточняются. Еще через несколько дней они купили у другого дилера полотно Рене Магритта «Chest» за 7,5 миллиона долларов (что за картина, до конца неясно).

Авторы расследования утверждают, что с момента введения санкций братья Ротенберги, а также сын Аркадия Ротенберга Игорь смогли перевести или потратить 91 миллион долларов, в том числе 18,4 миллиона — на предметы искусства и антиквариат.

Миллиардеры воспользовались тем, что аукционные дома не раскрывают личность покупателя или продавца произведения искусства при заключении сделки, указывает WSJ. На рынок искусства не распространяются американские законы о раскрытии информации для борьбы с отмыванием денег.

Предполагается, что Ротерберги сотрудничали с арт-дилером Григорием Бальцером, живущим в России. Его представитель отрицает, что Бальцер работал с Ротенбергами. Он также отметил, что расследование сенаторов помешало работе арт-дилера.

Представитель Ротенбергов назвал расследование «полным абсурдом» и заявил, что бизнесмены не использовали предметы искусства или другие инструменты, чтобы обойти санкции или отмыть деньги. «Все деловые операции с произведениями искусства, совершенные членами семьи Ротенберг или от их имени, были сделаны открыто, строго в законных личных целях и всегда на рыночных условиях», — заявил WSJ представитель миллиардеров.

Пересказал Александр Бакланов