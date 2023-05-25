В Нидерландах арестовали земельный участок бывшего зятя Путина

Прокуратура Нидерландов арестовала земельный участок в пригороде Амстердама, который принадлежит Йорриту Фаассену — бывшему мужу старшей дочери президента России Владимира Путина .

Как выяснили журналисты «Проекта», голландского издания Follow the money и The Guardian, прокуратура арестовала участок Фаассена в деревне Дуйвендрехт еще 12 мая.

Ранее этим участком владели структуры друзей Путина — бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов. В 2019 году Фаассен купил его за 450 тысяч евро, а в 2021-м решил построить там жилой дом и шесть офисных помещений, пишет «Проект».

По словам знакомого бывшего зятя российского президента, Фаассен недавно прилетал в Амстердам, но вскоре был вынужден вернуться в Россию, поскольку им заинтересовались голландские правоохранительные органы. Подробности претензий собеседник журналистов не сообщил.

Источник «Проекта» в спецслужбах Нидерландов рассказал, что «слышал» о том, что Фаассена допрашивали после прибытия в Амстердам. Однако подтвердить эту информацию он не смог.

Арест земли означает, что против Фаассена возбуждено уголовное дело, полагает юрист Хелен овер де Линден. Но пока, по доступным сейчас документам, точно это понять невозможно, поясняет она.

Гражданин Нидерландов Йоррит Фаассен и Мария Воронцова сыграли свадьбу в 2008 году. Как сообщали «Медуза» и «Настоящее время», этот брак, как и союз с нынешним партнером старшей дочери Путина московским менеджером Евгением Нагорным, не был зарегистрирован официально. Это позволило Фаассену и Нагорному избежать западных санкций, под которые попали люди из окружения российского президента после вторжения РФ в Украину. По данным «Медузы» и «Настоящего времени», у Фаассена и Воронцовой есть сын Роман, который увлекается картингом.

Что известно о семье Марии Воронцовой

Два мужа Марии Воронцовой (дочери Путина) избежали санкций. Но одному из них война все равно испортила жизнь Расследование «Медузы» и «Настоящего времени»

Что известно о семье Марии Воронцовой

Два мужа Марии Воронцовой (дочери Путина) избежали санкций. Но одному из них война все равно испортила жизнь Расследование «Медузы» и «Настоящего времени»