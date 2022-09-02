После взрывов в Крыму финальный этап чемпионата России по картингу перенесли из Евпатории в Грозный. В гонках участвует внук Путина

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Финальный этап чемпионата России по картингу, который собирались провести в Евпатории 9-11 сентября, перенесен в Грозный. Как сообщает « », такое решение приняли после взрывов на военном аэродроме Саки, расположенном примерно в 20 километрах от Евпатории.

В чемпионате по картингу в классе «мини» участвует 10-летний Роман Фаассен — внук президента России Владимира Путина. Роман — сын старшей дочери президента Марии Воронцовой и ее первого мужа, гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена.

В чемпионате 2022 года прошли шесть из семи этапов. Как пишет «Настоящее время», Роман Фаассен участвовал в пяти. Его лучший результат — 14 место из 22 по итогам гонки, которая состоялась в Рязани 25 июля.

Фаассен представляет в соревнованиях Москву, сбоку на автомобиле рядом с фамилией у него размещен флаг России, при этом на ремне у гонщика — флаги РФ и Нидерландов. Гоночный шлем раскрашен в желто-оранжевые цвета, сверху — серебряный двуглавый орел.

В августе 2022 года в разных районах Крыма произошла целая серия взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов на военном аэродроме Саки 9 августа пострадали 14 человек и были повреждены 62 жилых дома. Западная разведка сообщала, что Россия потеряла половину самолетов морской авиации Черноморского флота.

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Украина не пыталась отвоевать Крым с 2014 года. Но в последние недели по полуострову нанесен целый ряд ударов. Готов ли Киев к решительным действиям?