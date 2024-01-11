Из СПбГУ отчислили студентку, на которую составили протокол о «дискредитации» армии. За пост, который она написала еще до поступления в вуз

Жительницу Петербурга Дарью Козыреву отчислили из СПбГУ после того, как на нее составили административный протокол о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сама студентка рассказала проекту «ОВД-Инфо».

По ее словам, в университете сослались на пункт устава о недопустимости нарушения российского законодательства.

Протокол на Козыреву составили 15 декабря 2023 года. Поводом стал пост девушки во «ВКонтакте», опубликованный 4 марта 2022 года. В нем критиковались внесенные в Уголовный кодекс поправки о «фейках» и «дискредитации» армии, а также говорилось об «империалистической природе войны». Этот пост Дарья Козырева написала еще до поступления в СПбГУ, тогда она училась в 10 классе.

19 декабря 2022 года Дарью Козыреву задерживали за то, что она нанесла антивоенную надпись «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды» на инсталляции «Два сердца», установленной на Дворцовой площади в честь побратимства Петербурга и Мариуполя. Тогда на девушку составили протокол о «дискредитации» армии, но затем возбудили уголовное дело об умышленной порче имущества. Как утверждает «ОВД-Инфо», с тех пор никаких следственных действий по этому делу не проводилось.