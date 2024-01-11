Законопроект о мобилизации в Украине вернули на доработку в правительство

Законопроект об изменении правил мобилизации в Украине, внесенный правительством страны в Верховную раду, возвращен на доработку в кабинет министров. Об этом объявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По его словам, такое решение приняли по итогам закрытого совещания с военным командованием, в котором участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Украины Рустем Умеров, руководство Рады, главы фракций и комитетов.

«Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах», — написал Арахамия в своем телеграм-канале.

Законопроект о мобилизации внесли на рассмотрение украинского парламента 25 декабря 2023 года. Среди прочего в документе предлагается снизить нижнюю планку призывного возраста до 25 лет, рассылать электронные повестки, а также ввести ограничения для уклонистов.

Ранее на итоговой пресс-конференции в декабре Владимир Зеленский заявлял, что Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Окончательное решение по этому вопросу, отмечал президент Украины, еще не принято, в том числе потому, что пока у властей нет понимания по ротации и отпускам для действующих военных.

О чем этот законопроект

В Верховную раду Украины внесли законопроект о реформе правил мобилизации Что изменится — и что об этом говорят

О чем этот законопроект

В Верховную раду Украины внесли законопроект о реформе правил мобилизации Что изменится — и что об этом говорят