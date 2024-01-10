Sky News: Иран разработал для России новый дрон «Шахед-107»

Иран разработал для России новый беспилотный летательный аппарат «Шахед-107», сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник. По его словам, это ударный и разведывательный дрон.

Новая разработка, утверждает собеседник телеканала, относится к семейству беспилотников «Шахед-101» с V-образным хвостом. Длина дрона — около двух с половиной метров, размах крыльев — три метра. Предполагается, что БПЛА можно запускать с транспортного средства, а дальность его полета составляет около 1500 километров. Sky News отмечает, что дрон, предположительно, оснастили передатчиком для трансляции видео, а также технологией поиска важных целей.

Собеседник телеканала утверждает, что иранские и российские специалисты провели испытание нового дрона, а Иран якобы предложил российским военным купить «несколько единиц» беспилотников за более чем два миллиона долларов.

Источник Sky News в Украине сообщил, что заявление о разработке нового беспилотника «скорее всего, правда». «У нас огромные опасения по поводу возможных поставок упомянутых беспилотников», — сказал собеседник.

Минобороны России и МИД Ирана пока не ответили на запросы журналистов о комментарии.

Минобороны РФ активно использует дроны-камикадзе иранского производства «Шахед-131» и «Шахед-136» (в России их переименовали в «Герань-1» и «Герань-2») для ударов по территории Украины.

По данным российских журналистов и украинской стороны, Россия наладила производство дронов «Шахед» в Татарстане. Газета The Washington Post писала, что к лету 2025 года Россия планирует произвести в Татарстане более шести тысяч дронов.

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