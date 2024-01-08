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Украинский поэт, военнослужащий ВСУ Максим Кривцов с позывным «Дали» погиб 7 января на войне в Украине. Ему было 33 года.

О гибели поэта сообщила его мать Надежда Кривцова, а также волонтер и военнослужащая Леся Литвинова. Обстоятельства смерти Кривцова не раскрываются. Известно, что вместе с Кривцовым погиб его рыжий кот, которому он посвятил одно из стихотворений.

Максим Кривцов родился в городе Ровно. Писать стихи он начал еще подростком. В 2014 году окончил Киевский национальный университет технологий и дизайна.

Как пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко, Кривцов был активным участником протестов на Майдане Незалежности в 2014 году, которые привели к смене власти в стране, а затем отправился добровольцем на войну в Донбассе. До 2015 года он воевал в составе 5-го батальона «Правого сектора», а после еще четыре года служил старшим пулеметчиком в бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины. Впоследствии работал в Центре реабилитации и адаптации участников боевых действий. С началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Кривцов вернулся на фронт.

В 2023 году Кривцов выпустил поэтический сборник «Стихи из бойницы», который был признан одной из лучших книг года по версии . Также публиковался в сборниках «Книга Love 2.0. Любовь и война», «Между сирен. Новые стихи войны», «Там, где дома: 112 стихов о любви и войне», «Колыбельная 21-го века Vol. 1: что тебя убаюкивает?». На его стихи исполняла песни украинская группа Yurcash. Кроме того, Кривцов работал над романом, который не успел закончить, сообщил писатель Любко Дереш.

Даже во время боевых действий поэт активно публиковался в соцсетях. Он регулярно записывал видео из блиндажа, читая свои и чужие стихотворения.

Накануне гибели он предложил своим подписчикам в фейсбуке погадать на своей книге. Пользователи загадывали номер страницы и строки, а Кривцов в ответ выкладывал фото со строфой из стихотворения. «Только пусть это будет не гадание — а так, по настроению. Ибо 90% стихов здесь о смерти», — предупредил он.

Поэт успел ответить десяткам подписчиков, прежде чем его мать в комментариях к тому же посту подтвердила его гибель. Она написала: «Фиалками мой дорогой сын прорастет».

Эта строка отсылает к одному из последних стихотворений, написанных Максимом Кривцовым 5 января 2024 года.

Вот оно в переводе Станислава Бельского:

Моя голова катится от посадки к посадке

как перекати-поле

или мяч

мои руки оторванные

прорастут фиалками весной

мои ноги

растащат собаки и кошки

моя кровь

выкрасит мир в новый красный цвет

Pantone человеческая кровь

мои кости

втянутся в землю

образуют каркас

мой простреленный автомат

заржавеет

бедняжка

мои сменные вещи экипировку

передадут новобранцам

поскорей бы уже весна

чтоб наконец

расцвести

фиалкой.

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