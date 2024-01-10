Война Шестьсот восемьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 января читайте здесь.
Главные новости:
- Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что российские военные использовали ракеты из КНДР для ударов по Украине 6 января.
- 48 стран осудили в совместном заявлении поставки северокорейских ракет в РФ.
Вечером 9 января российские военные атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в результате удара по Никополю были повреждены два частных дома, линия элеткропередачи и хозяйственная постройка.
Также он сообщил, что ночью одно из сел Марганецкой общины попало под артиллерийский обстрел. По его данным, в результате этих атак никто не пострадал.
В свою очередь глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко отметил, что российские военные впервые за время войны нанесли удар по Никополю с помощью дронов с камерами ночного видения. «Подобные дроны долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай», — добавил он.
Российские военные использовали северокорейские ракеты для ударов по Украине 6 января, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
В ходе брифинга он напомнил, что, по данным США, российские военные использовали северокорейские баллистические ракеты 30 декабря и 2 января.
«6 января российские войска снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине. Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по крайней мере одна из них попала по Харькову», — заявил Кирби.
- Ранее группа из почти 50 стран, в числе которых были США, выпустили соместное завление, в котором осудили поставки северокорейского оружия в РФ. В заявлении подчеркивалось, что эти поставки «увеличивает страдания украинского народа», а также представляют угрозу для безопасности во всем мире.
За минувшие сутки российские военные нанесли 102 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области, заявил глава областной администрации Юрий Малашко.
По его данным, российские военные атаковали населенные пункты области беспилотниками и артиллерией. В результате этих атак, по предварительным данным, были разрушены девять жилых домов. Пострадавших нет.
Донецкая область, 9 января
В Херсонской области два человека получили ранения при российских обстрелах, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
«За минувшие сутки противник совершил 73 обстрела, выпустив 374 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА. Также нанес ракетный удар, применив баллистику», — написал Прокудин.
По его словам, российские удары пришлись на жилые кварталы населенных пунктов области. Также были повреждены объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе, банковское учреждение, завод, учебное заведение и административное здание в Херсоне.
Около 50 стран осудили поставки северокорейского оружия в Россию
Группа из почти 50 государств осудила поставки северокорейских ракет в Россию и их использование против Украины.
«Мы самым решительным образом осуждаем экспорт КНДР и закупку Россией баллистических ракет КНДР, а также применение Россией этих ракет против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения», — говорится в заявлении, которое опубликовал Госдеп США.
К документу присоединились 48 стран, в том числе почти все европейские государства, а также США, Канада, Израиль, Австралия, Япония и Южная Корея.
В совместном заявлении страны раскритиковали закупку российскими властями северокорейского оружия, заявив, что она противоречит нескольким резолюциям ООН, которые поддерживала сама Россия. Они также призвали все государства — члены ООН осудить нарушения со стороны Москвы и Пхеньяна.
В заявлении также подчеркивается, что использование Россией северокорейского оружия влияет на ситуацию с безопасностью во всем мире.
Последствия ракетного удара по Харькову
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что российские власти «активизировала механизмы принудительной мобилизации» на территории аннексированных Херсонской и Запорожской областей.
По данным ГУР, местные власти, подконтрольные РФ, сосредоточили свое внимание на фермерах. В частности, по хозяйствам в ряде населенных пунктов были разосланы письма с требованием, согласно которому все мужчины призывного возраста должны встать на воинский учет.
В украинской разведке утверждают, что в случае неисполнения этого требования сельскохозяйственные предприятиям и отдельным фермам грозят штрафы в размере 400 тысяч рублей.
В ГУР считают, что принудительная мобилизация в аннексированных регионах обусловлена необходимостью восполнения потерь российской армии, а также нежеланием Кремля проводить мобилизацию перед президентскими выборами в РФ.
ВС РФ ведут наступление по всему фронту — почти всегда по одному сценарию и почти везде без особых успехов. Карта боев на 10 января
На фронте продолжается наступление российской армии — пока без особых успехов. Атаки ВС РФ почти всегда проходят по одному сценарию: прорыв бронеколонны при поддержке артиллерии, авиации и дронов, за которым следует попытка пехоты закрепиться на новых позициях — уже под огнем ВСУ. Затем противники ввязываются в изнурительные бои за небольшой участок земли, неся при этом значительные потери.
Примерно в таком ключе события развивались почти во всех проанализированных нами операциях российской армии за последний месяц. Из свежей военной сводки вы узнаете (и сможете посмотреть на карте), как шли бои на десяти важнейших участках наступления ВС РФ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За сутки произошло 77 боевых столкновений.
- Российские войска нанесли пять ракетных и 52 авиационных удара, а также совершили 53 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- На купянском направлении ВСУ отбили восемь атак в районе Синьковки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отбили пять атак в районах Тернов и Веселого Донецкой области.
- На бахмутском направлении украинские военные отбили три атаки в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 11 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, а также 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении украинские военные отразили 15 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- На шахтерском направлении ВСУ отразили атаку в районе Старомайорского Донецкой области.
- На запорожском направлении украинские воины отбили две атаки в районе Вербового Запорожской области.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра. Украинские военные отразили девять атак ВС РФ.
- Украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
- Подразделения украинских ракетных войска поразили два артиллерийских средства, а также район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Саратовской области в ночь на 10 января российские силы ПВО сбили украинский беспилотник, заявило Минобороны РФ.
В ведомстве не сообщили подробностей произошедшего. В то же время губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что БПЛА самолетного типа был сбит над территорией Энгельсского района.
«Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме», — написал губернатор.
- Вблизи города Энгельс расположен военный аэродром, на котором базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине. В конце 2022 года этот аэродром как минимум дважды подвергался атакам беспилотников.
Поздно вечером 9 января российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, удар по городу был нанесен с территории Белгородской области с помощью ЗРК С-300. В результате атаки в Харькове был поврежден детский оздоровительный центр.
«Информация о пострадавших не поступала. К счастью, в помещениях не находились люди», — добавил Синегубов.
Здравствуйте! Начинается 686-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.