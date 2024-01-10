Война Шестьсот восемьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Вечером 9 января российские военные атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате удара по Никополю были повреждены два частных дома, линия элеткропередачи и хозяйственная постройка.

Также он сообщил, что ночью одно из сел Марганецкой общины попало под артиллерийский обстрел. По его данным, в результате этих атак никто не пострадал.

В свою очередь глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко отметил, что российские военные впервые за время войны нанесли удар по Никополю с помощью дронов с камерами ночного видения. «Подобные дроны долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай», — добавил он.