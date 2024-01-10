ТАСС: против бывшей журналистки «Важных историй» Екатерины Фоминой возбудили уголовное дело о «фейках» про армию

Военные следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию (пункты «б», «г» части 2 статьи 207.3 УК РФ) в отношении бывшей корреспондентки «Важных историй» Екатерины Фоминой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

Агентство утверждает, что поводом для дела стал разговор Фоминой с ефрейтором Даниилом Фролкиным, который участвовал во вторжении в Украину.

О том, что в отношении Фоминой возбуждено дело о «фейках» сообщал 9 января провластный канал РЕН ТВ. «Важные истории» заявили, что не нашли информации о Фоминой в базе розыска МВД, в базе Мосгорсуда данных об уголовном деле также нет. Месяц назад журналистка запросила справку о наличии уголовного преследования в РФ, сведений о возбуждении дел там не было.

В августе 2022 года «Важные истории» выпустили расследование Фоминой «Командир дал приказ: „В расход их“». В нем рассказывается о российских военных, причастных к грабежам, мародерству и убийствам мирных жителей в селе Андреевка в Киевской области Украины. Журналисты выяснили имена четырех солдат, находившихся в Андреевке.

Один из военных, Даниил Фролкин, согласился поговорить с журналисткой. Во время первого разговора контрактник сказал, что он не убивал никого из жителей Андреевки. Но вскоре Фролкин позвонил Фоминой по видеосвязи, попросил включить запись, после чего заявил, что убил человека. Убитый им украинец, заявил тогда Фролкин, передавал ВСУ координаты российских колонн, движущихся по Киевской области.

В марте 2023 года Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к пяти с половиной годам условно по обвинению в «фейках» о российской армии. Связано ли это дело с интервью «Важным историям», неизвестно.

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