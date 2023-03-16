Российский военнослужащий, сознавшийся в убийстве мирного украинца, приговорен к пяти с половиной годам условно по делу о «фейках» про армию

Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Даниила Фролкина к пяти с половиной годам условно по обвинению в «фейках» о российской армии, пишут «Важные истории». Обвинение просило суд назначить Фролкину реальный срок — шесть лет лишения свободы.

Летом 2022 года Фролкин признался «Важным историям» в убийстве мирного жителя Украины в селе Андреевка Киевской области Украины. Убитый им украинец, заявил тогда Фролкин, передавал ВСУ координаты российских колонн, движущихся по Киевской области. Приказ об убийстве, утверждал он, отдал его командир.

О том, что в отношении Фролкина возбуждено дело о «фейках» про российскую армию, стало известно в декабре. Связано ли уголовное преследование военного с его интервью «Важным историям», не уточняется.

Что рассказывал Фролкин «Важным историям»

«Важные истории» нашли российских солдат, причастных к мародерству и убийствам мирных жителей в Киевской области. Один из них рассказал, как убивал

Что рассказывал Фролкин «Важным историям»

«Важные истории» нашли российских солдат, причастных к мародерству и убийствам мирных жителей в Киевской области. Один из них рассказал, как убивал