На российского военнослужащего, который сознался в убийстве мирного украинца, завели уголовное дело о «фейках» про армию

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В Хабаровский гарнизонный военный суд поступило дело в отношении военнослужащего Даниила Фролкина. Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, совершенном группой лиц из корыстных побуждений. На карточку дела обратил внимание .

Как пишут , фамилия, имя и отчество фигуранта дела полностью совпадают с ФИО российского военного, который летом 2022 года признался изданию в убийстве мирного жителя Украины в селе Андреевка Киевской области Украины.

Фролкин тогда заявил «Важным историям», что убитый им украинец передавал ВСУ координаты российских колонн, движущихся по Киевской области, и что приказ о его убийстве отдал командир. Фролкин раскритиковал его и ряд других своих командиров и пообещал уволиться из армии.

К моменту выхода материала «Важных историй», в котором содержалось признание Фролкина, военнослужащий действительно ушел со службы. Издание попыталось получить его комментарий по поводу уголовного дела, но он не ответил на звонки и сообщения. Неизвестно, связано ли дело с тем, что он рассказал «Важным историям».

В Украине Фролкина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны; санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного.

Что Фролкин сказал «Важным историям»

«Важные истории» нашли российских солдат, причастных к мародерству и убийствам мирных жителей в Киевской области. Один из них рассказал, как убивал

Что Фролкин сказал «Важным историям»

«Важные истории» нашли российских солдат, причастных к мародерству и убийствам мирных жителей в Киевской области. Один из них рассказал, как убивал