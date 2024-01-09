Война Шестьсот восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 января читайте здесь.
Главные новости:
- В Белгороде три человека попали в реанимацию после обстрела.
- «Ведомости»: власти РФ рассматривают возможность отмены голосования на президентских выборах в консульствах «недружественных» стран.
В Кремле также отказались комментировать заявление серба Деяна Берича, который заявил, что российское командование издевается над сербскими наемниками.
«Это касается хода СВО. Эта информация, которая опубликована, доступна всем. Это прерогатива Минобороны», - цитирует Пескова телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
- 8 января Берич, который вербует сербов в армию России, пожаловался на командование 119-го парашютно-десантного полка, где служат иностранные наемники. По его словам, сербов отправили на штурм без оружия, а когда те отказались и потребовали перевода в другое подразделение, их избили и объявили военными преступниками.
- Деян Берич — один из самых известных балканских наемников, который воевал на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 2014 года. Берич вошел в инициативную группу избирателей, поддержавшую выдвижение Владимира Путина на выборы президента в марте 2024 года.
На вопрос о том, как регулярные обстрелы Белгорода стали возможным, Песков заявил следующее:
Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов. Не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов.
Разумеется, наши военные будут и дальше делать все с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается.
- Власти Украины регулярно заявляют, что российские военные наносят удары по гражданским объектам. В Минобороны РФ и Кремле это отрицают.
- Правозащитная организация Human Rights Watch утверждала, что кассетные боеприпасы во время войны применяли и российские, и украинские военные.
Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами не стал отвечать на просьбу прокомментировать заявление Вашингтона об использовании Россией ракет из Северной Кореи. Вместо этого он обвинил Киев в обстрелах гражданских объектов западными ракетами.
«Оставляем это без комментариев. В этой связи я предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории, по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, США, других стран», — сказал Песков.
- О том, что Северная Корея поставляет России военное снаряжение и боеприпасы западные СМИ и политики говорят уже несколько месяцев. В начале января представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия получила от КНДР баллистические ракеты, которые войска РФ использовали при обстрелах Украины в конце декабря — начале января. В ВСУ не смогли подтвердить эту информацию.
- Регулярные обстрелы Белгорода начались после того, как российские войска нанесли несколько массированных ударов по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. 30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате которого погибли более 20 человек, еще около ста получили ранения.
Власти Эстонии намерены в следующие четыре года оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта, сообщила премьер-министр Кая Каллас.
«Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне», — сказала Каллас, призвав последовать примеру Эстонии другие страны.
С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 500 миллионов евро, отметила премьер-министр. «Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности», — добавила она.
Внутренний аудит Минобороны Украины за четыре месяца работы выявил «более 10 миллиардов нарушений», сообщил глава министерства Рустем Умеров. По его словам, в ведомстве «жестко» реагируют на все случаи нарушений.
Минобороны Украины, рассказал Умеров, тесно сотрудничает с другими ведомствами: «Например, в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 миллиарда гривен. Это то, о чем мы можем говорить публично. Будут еще новости».
По словам министра, ведомство также внедряет новую архитектуру закупок по стандартам НАТО.
- Рустем Умеров возглавил Минобороны Украины после ряда коррупционных скандалов и отставок в ведомстве. Так, в начале 2023 года в Украине из-за коррупционных скандалов уволили несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны. В течение года также стало известно о еще ряде скандалов с закупками Минобороны Украины продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам.
В Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о том, что в Украине был сбит новый беспилотник типа «Шахед» с реактивным двигателем. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
«Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел — пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал 238 „Шахед“, черного цвета. После этой демонстрации у нас БпЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты», — сказал Игнат (цитата по «РБК — Украина»).
Оценивая риски от «Шахеда» с реактивным двигателем, представитель ВСУ, назвал новый дрон «мини крылатой ракетой». Он заявил, что боевая часть беспилотника не будет большой из-за чрезмерного потребления топлива реактивным двигателем.
За минувшие сутки четыре района Белгородской области подверглись обстрелам со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На подлете к Белгороду, как сообщалось ранее, сбиты 10 воздушных целей. В результате падения осколков в нескольких квартирах и двух частных домах выбиты окна, повреждены три хозяйственных объекта, шесть автомобилей и газопровод.
В Белгородском районе также сработали системы ПВО, три человека ранены. В пяти поселках повреждены частные дома, авьтомобили, линия электропередачи и гараж.
В Валуйском и Шебекинском городских округах, которые также попали под обстрелы, в результате атак пострадавших и разрушений нет.
520 детей погибли в Украине с начала полномасштабного российского вторжения, сообщает офис генерального прокурора страны.
Более 1191 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадавших детей в Донецкой (504 пострадавших), Харьковской (313), Херсонской (145) областях.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения, в том числе минометов, танков, артиллерии и систем залпового огня, были атакованы 100 населенных пунктов и 23 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Полицейские задержали подозреваемых в поджоге двери квартиры российского пропагандиста Трофима Татаренкова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подробности задержания она не раскрыла.
8 января ведущий радио Sputnik Трофим Татаренков рассказал, что дверь в его квартиру в Петербурге подожгли, но никто не пострадал. Пропагандист заявил, что дверь обложили шинами и досками и бросили бутылку с зажигательной смесью. У поджога есть «украинский след», считал Татаренков.
По данным «Фонтанки», задержанные — трое молодых людей из Колпино 18, 19 и 20 лет. За поджог им заплатили тысячу долларов. Поджог двери Татаренкова стал восьмым в серии аналогичных происшествий.
Издание отмечает, что поджог никак не связан с деятельностью Татаренкова. По основной версии следствия, это месть украинского блогера Анатолия Шария, который вместе с петербургским телеграм-блогером Петром Луневым пытался запустить криптопирамиду. Жертвы поджогов ее рекламировали или были как-то иначе связаны с Луневым. Исполнители — случайные люди, которых нанимают через телеграм-канал под разными предлогами, пишет «Фонтанка».
«Ведомости»: консульства РФ в «недружественных» странах могут не открыть участки для голосования на выборах президента
В российских консульствах на территории ряда «недружественных» стран не будут организовывать участки для голосования на выборах президента, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По данным издания, речь может идти не обо всех 49 странах, которые власти РФ назвали «недружественными», но о значительной их части.
По словам собеседника «Ведомостей», окончательное решение об открытии участков за рубежом еще не принято, идут консультации. Другой источник газеты, близкий к МИД РФ, пояснил, что возможность отмены голосования в консульских учреждениях, где создают участки для голосования, обсуждается. По его словам, окончательное решение будет вынесено в январе.
Решение не открывать участки для голосования за рубежом источники «Ведомостей» объяснили соображениями безопасности голосующих и сокращением числа консульских работников.
Избирательные участки за рубежом должны быть образованы до 24 января, пояснил газете член Центризбиркома РФ Павел Андреев, который отвечает за международное сотрудничество. У комиссии есть исключительное право их образования вплоть до пяти дней до дня голосования, добавил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство «на данный момент изучает ситуацию»: «Мы запрашиваем страны на предмет обеспечения безопасности, и по итогам межведомственной проработки будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом».
Если участки не будут образованы на российской территории в «недружественных» странах, главным образом в Евросоюзе, простого способа для голосования россиян, проживающих за рубежом, может не остаться, считает политический юрист Олег Захаров. Дистанционное электронное голосование за рубежом работать не должно, отмечают «Ведомости».
- Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже объявил, что будет участвовать в выборах. Для Путина в случае победы предстоящий срок будет пятым.
- После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие россияне уехали из России.
В ночь на 9 января войска РФ обстреляли город Марганец из тяжелой артиллерии, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
Повреждены пять многоэтажных домов и два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что во время разбора завалов спасатели нашли тело еще одного погибшего в результате российского обстрела Хмельницкой области 8 января.
Таким образом всего в регионе при атаке погибли три человека, еще двое получили ранения.
- Утром 8 января Россия нанесла нанесла массированный удар по Украине. Под обстрел попали Хмельницкая, Харьковская, Одесская, Запорожская и Днепропетровская области.
- Вечером 8 января президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате атаки погибли четыре человека и пострадали 45.
Вечером 8 января Белгород и Белгородская область подверглись обстрелу. Три человека получили ранения
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, российские силы ПВО сбили 10 воздушных целей «на подлете к городу». В Минобороны уточнили, что удар по региону был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
В результате этой атаки, по данным Гладкова, пострадали три человека. «Женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности», — написал губернатор. Утром он уточнил, что все пострадавшие находятся в реанимации.
По предварительным данным, в Белгороде в одном частном доме и двух многоквартирных домах выбило окна, а также были повреждены три автомобиля. Помимо этого, на стоянке одного из предприятий загорелись четыре грузовых автомобиля, их уже потушили, уточнил Гладков. Также губернатор сообщил, что в Белгородском районе была повреждена крыша частного дома.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 67 боевых столкновений. На купянском направлении украинские военные отбили пять атак противника возле Синьковки Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отразили две атаки россиян восточнее Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили две атаки противника в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отбили три атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать войска РФ в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, отбиты 12 атак.
- На шахтерском направлении армия России наступательных действий не вела.
- На запорожском направлении ВСУ отразили семь атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.
- На херсонском направлении украинские военные продолжают попытки расширить плацдарм. За сутки россияне совершили 12 безуспешных штурмов на позиции ВСУ.
- Силы и средства ПВО Украины уничтожили 18 российских крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два склада боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте! Начинается 685-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.