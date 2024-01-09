Война Шестьсот восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами не стал отвечать на просьбу прокомментировать заявление Вашингтона об использовании Россией ракет из Северной Кореи. Вместо этого он обвинил Киев в обстрелах гражданских объектов западными ракетами.

«Оставляем это без комментариев. В этой связи я предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории, по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, США, других стран», — сказал Песков.