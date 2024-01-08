Война Шестьсот восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

В Запорожье, по предварительным данным, пострадали два человека из-за комбинированной атаки российских войск

В Запорожье прозвучало пять взрывов около семи утра, сообщил глава областной администрации Юрий Малашко. По его словам, город атаковали крылатые и баллистические ракеты с разных направлений.

«Известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами. В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших — мужчине и женщине», — заявил Малашко.