Война Шестьсот восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 января читайте здесь.
В Харькове, по уточненной информации, пострадала одна местная жительница из-за удара российских войск. Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
По его словам, утром 8 января российские войска били по промышленным объектам Харькова. Возник пожар, его тушат спасатели. Медработники оказывают помощь раненой женщине.
В Запорожье, по предварительным данным, пострадали два человека из-за комбинированной атаки российских войск
В Запорожье прозвучало пять взрывов около семи утра, сообщил глава областной администрации Юрий Малашко. По его словам, город атаковали крылатые и баллистические ракеты с разных направлений.
«Известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами. В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших — мужчине и женщине», — заявил Малашко.
Российские войска нанесли как минимум четыре удара по Харькову, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация уточняется.
В городе Змиев Чугуевского района есть попадание в частный дом. Медицинские работники оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека.
Российские войска нанесли массированный удар по Украине
Ночью и утром 8 января российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив различные типы ракет, в том числе ракеты «Кинжал», сообщили Воздушные силы ВСУ. По всей Украине объявлена воздушная тревога.
По сообщениям украинских СМИ, взрывы звучат в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и в Харьковской области.
Украинские СМИ пишут, что есть попадания в жилые дома в Запорожье и Харьковской области. В Запорожье частично пропало электричество.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Вооруженные силы РФ в минувшие сутки нанесли 11 ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. Ночью российские военные в очередной раз атаковали Украину, применив восемь ударных дронов, они уничтожены.
- Авиационным ударам подверглись: Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Колодязи, Торское, Диброва, Дружба, Авдеевка, Новомихайловка, Георгиевка, Красногоровка, Водяное Донецкой области; Крынки, Республиканец, Змеевка, Красный Маяк Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Украинские войска отбили атаки ВС РФ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, Тернов, Клещеевка и Андреевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области, Вербовое Запорожской области, а также на херсонском направлении.
- Авиация ВСУ нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Также силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, два склада боеприпасов и два артиллерийские средства ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Начинается 684-й день полномосштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.