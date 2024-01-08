Украинские хакеры опубликовали персональные данные более 24 миллионов клиентов Альфа-банка

Украинская хакерская группировка Kiborg опубликовала в открытом доступе полную клиентскую базу Альфа-банка, пишут «Важные истории», которые обратили внимание на утечку.

В октябре 2023 года хакеры Kiborg заявляли, что получили доступ к данным всех клиентов Альфа-банка. Тогда они опубликовали персональные данные почти 44 тысяч клиентов банка. В банке называли сообщения об утечке информации «фейком».

Сейчас в базе данных, которую обнародовали хакеры, содержится информация о полных именах, датах рождения, номерах телефонов, картах и счетах более 24 миллионов физических лиц — клиентов банка, а также информация о счетах более чем 13 миллионов юридических лиц. «Важные истории» проверили, что опубликованные данные действительно относятся к реальным жителям России.

Хакерская группировка Kiborg известна взломом базы данных с информацией о пассажирах российских авиакомпаний. Как заявляли хакеры, они получили доступ к 664,6 миллиона записей об авиаперелетах в период с 2007 по 2023 год. Среди утекших данных были фамилии, имена и телефоны пассажиров, маршруты, тарифы, информация о цене билетов.

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