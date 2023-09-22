Хакеры взломали базу данных системы бронирования «Сирена-Трэвел». К ним попала информация о 664 миллионах (!) перелетов за 16 лет Взломщики получили имена, телефоны и номера документов пассажиров

Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Хакеры — вероятно, действующие в интересах Украины, — взломали базу данных с информацией о пассажирах российских авиакомпаний. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на сообщение в телеграм-канале хакерского сообщества KibOrg.

За взломом, как утверждается, стоит малоизвестная группировка Muppets. Связана ли она как-то с правительствами или спецслужбами, неизвестно.

По утверждению хакеров, в базе содержатся 664,6 миллиона записей об авиаперелетах в период с 2007 по 2023 год. Среди утекших данных — фамилии, имена и телефоны пассажиров, маршруты, тарифы, информация о цене билетов.

Хакеры выложили в сеть два фрагмента украденной базы и, судя по всему, данные там соответствуют действительности. «Важные истории» обнаружили там информацию о перелетах бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая недавно переехала в Россию — эта информация совпадает с публичными заявлениями самой Кнайсль.

Соратник Алексея Навального Георгий Албуров заявил, что нашел в базе билет, подтверждающий недавний перелет Алины Кабаевой из Минска в Москву. «Надеюсь, мы и другие расследователи сможем получить доступ к этим данным. Там материалов на несколько жизней хватит», — написал Албуров.

По словам источника «Важных историй» в KibOrg, хакеры не планируют выкладывать всю базу в открытый доступ. Они рассматривают несколько вариантов дальнейших действий — передать базу ВСУ, создать бота для агрегирования информации из базы на платной основе, или передать информацию журналистам-расследователям.