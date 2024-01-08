Глава самопровозглашенной ЛНР заявил, что на город Рубежное упала авиабомба с российского самолета
На город Рубежное в самопровозглашенной ЛНР упала авиабомба с российского самолета. Как заявил Леонид Пасечник, назначенный Россией главой ЛНР, «внештатный сход» авиационного боеприпаса «ФАБ-250» произошел, когда самолет ВКС России выполнял боевые задачи.
Никто не пострадал, сообщил Пасечник. Жителей ближайших домов эвакуировали. В пункте временного размещения находятся пять человек, включая двоих детей.
На месте падения авиабомбы работают представители МВД, МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.
В Минобороны РФ падение боеприпаса на Рубежное не комментировали.
С начала января это второй случай падения боеприпасов с российских самолетов на территории России или подконтрольных РФ территориях. Утром 2 января авиационный боеприпас упал с самолета Воздушно-космических сил РФ в селе Петропавловка в Воронежской области. Более 100 домов были повреждены, пострадали четыре человека.