Глава самопровозглашенной ЛНР заявил, что на город Рубежное упала авиабомба с российского самолета

На город Рубежное в самопровозглашенной ЛНР упала авиабомба с российского самолета. Как заявил Леонид Пасечник, назначенный Россией главой ЛНР, «внештатный сход» авиационного боеприпаса «ФАБ-250» произошел, когда самолет ВКС России выполнял боевые задачи.

Никто не пострадал, сообщил Пасечник. Жителей ближайших домов эвакуировали. В пункте временного размещения находятся пять человек, включая двоих детей.

На месте падения авиабомбы работают представители МВД, МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

В Минобороны РФ падение боеприпаса на Рубежное не комментировали.

С начала января это второй случай падения боеприпасов с российских самолетов на территории России или подконтрольных РФ территориях. Утром 2 января авиационный боеприпас упал с самолета Воздушно-космических сил РФ в селе Петропавловка в Воронежской области. Более 100 домов были повреждены, пострадали четыре человека.

Почему боеприпасы с российских самолетов падают в РФ

У российской авиации, вероятно, появилась технология, способная вернуть ей превосходство в воздухе над ВСУ. Но только теоретически В реальности эта технология могла привести к падению двух российских авиабомб на Белгород

Почему боеприпасы с российских самолетов падают в РФ

У российской авиации, вероятно, появилась технология, способная вернуть ей превосходство в воздухе над ВСУ. Но только теоретически В реальности эта технология могла привести к падению двух российских авиабомб на Белгород