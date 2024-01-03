В Петропавловке Воронежской области из-за падения боеприпаса с российского самолета пострадали четыре человека

В воронежском поселке Петропавловка в результате «аварийного схода боеприпаса» с российского самолета, который произошел 2 января, пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что после обследования жилья, разрушенного из-за падения боеприпаса, местные власти приняли решение «заново построить девять домов».

Помимо этого, Гусев сообщил, что различные повреждения получили местная школа, дом культуры и здание поселковой администрации, а также пять легковых автомобилей и трактор. «Компенсируем пострадавшие автомобили и отстроим разрушенные хозпостройки. В тех домах, где повреждения частичные или минимальные, будут работать аварийно-восстановительные бригады», — написал Гусев.

Министерство обороны 2 января сообщило, что «нештатный сход авиационного боеприпаса» произошел в районе 09:00 при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над Петропавловкой. Информацию о падении боеприпаса также подтвердил Александр Гусев. Тогда он сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал, а повреждения получили семь домов. Также он уточнил, что жителей нескольких улиц перевезли в пункты временного размещения.

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