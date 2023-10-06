Россия вербует сербов на войну в Украине В схеме участвуют бывший вербовщик ЧВК Вагнера, лидер «Ночных волков» Хирург и сын Слободана Милошевича

Станислав Красильников / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

«Русская служба Би-би-си» выпустила расследование о том, как власти РФ вербуют граждан Сербии для участия в войне в Украине. О том, что Россия пытается привлечь в свою армию несколько сотен сербов, первым сообщило французское издательство Intelligence Onlaine в августе.

В вербовке участвует гражданин Сербии Давор Савичич, который в 2014 году формировал взвод сербов в составе ЧВК Вагнера. «Фонтанка» писала в 2016-м, что Давор Савичич с позывным Волк — «старый товарищ» командира ЧВК Дмитрия Уткина (позывной Вагнер). Тогда Савичич отрицал связь с группой Вагнера и утверждал, что «занимается стройкой в Химках».

«Русская служба Би-би-си» изучила запись одного из совещаний с участием Давора Савичича. Согласно этой записи, Савичич заявил, что готов к осени 2023 года сформировать в составе 106-й тульской дивизии ВДВ полноценную сербскую бригаду, в которую войдут до тысячи граждан Сербии.

Сербы, воюющие на стороне России с 2014 года, подтвердили в эфире «Соловьев. Live», что проводят вербовку

В 106-й дивизии ВДВ создали подразделение «Волк» под командованием Савичича, рассказал 21 августа в эфире пропагандистского проекта «Соловьев. Live» сербский снайпер Деян Берич, воюющий на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 2014 года. Вместе с ним в эфире выступил и сам Савичич, который рассказал, что в подразделение вербуют иностранцев.

«Мы официально сейчас подписываем контракт с министерством обороны, проходим через красногорский военкомат. Сразу отправляем людей на рязанский полигон, и после доподготовки ребята работают на луганском направлении. Хочу пригласить и русских, и сербов. Подразделение существует и будет работать», — сказал Савичич.

В свою очередь, Деян Берич рассказал, что сербы, которых вербуют в армию РФ, подают заявления на гражданство РФ. «Ребята приезжают, мы встречаем их, сразу идут в военкомат, подписывают контракт и подаются на гражданство Российской Федерации. Это не только Сербия, вся бывшая Югославия. Но добровольцев в русской армии больше всего из Сербии», — сообщил Берич.

Схему с набором сербов придумали власти Московской области. За это отвечает выходец из ФСБ

По данным «Русской службы Би-би-си», завербованные сербы прилетают в Россию, селятся во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, после чего специальный нотариус готовит их документы для местного военкомата, а контракты с Минобороны РФ оформляют уже в Королеве.

Источники издания утверждают, что эту схему придумал руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, предложивший ее губернатору Андрею Воробьеву. Каратаев работает в подмосковном правительстве с 2014 года, а до этого служил в ФСБ.

, созданный российскими силовиками, выступающими против войны, заявил «Би-би-си», что подмосковные власти, помимо Давора Савичича, подключили к процессу лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова (он же Хирург), который тесно связан с ультраправыми кругами Сербии, а также сына бывшего президента Югославии Слободана Милошевича — Марко Милошевича, который с 2003 года живет в России. Участие Милошевича, пишет издание, должно гарантировать гражданам Сербии, что Россия выполнит все договоренности.

По данным «Би-би-си», иностранцев решили оформлять через Московскую область, поскольку власти региона не справляются с поставленными показателями по так называемой скрытой мобилизации. Авторы расследования утверждают, что в начале 2023 года главам регионов и государственных компаний поставили задачу набрать к осени 150 тысяч добровольцев, но пока план выполнен на 70% (российские власти при этом говорят, что уже привлекли 350 тысяч человек).

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«Орден республики» в начале августа первым получил доступ к спискам граждан Сербии, предположительно завербованных Россией, и передал его журналистам для верификации. В списке значился Вукашин Стеванович из города Оджаци на севере Сербии. Его дата рождения, указанная в фейсбуке, совпадала с датой рождения в списке, полученном журналистами. Стеванович написал в фейсбуке, что он подпоручик запаса, окончил курсы слушателей для офицеров запаса Вооруженных сил Сербии, а также строительный факультет в Суботице.

«Русская служба Би-би-си» связалась со Стевановичем. В переписке в вайбере он отрицал, что подписал контракт с Минобороны РФ и служит в 106-й дивизии ВДВ. «Я не тот, кого вы ищете. Не собираюсь отвечать на вопросы по поводу ваших сомнений в связи с моим местонахождением», — сказал Стеванович. При этом его мать, Йованка Стеванович Миросавлевич, подтвердила, что ее сын «в России уже больше года», где он «работает на стройке». «Он редко звонит, у него в России проблемы с мобильной сетью», — добавила она. Сам Вукашин Стеванович настаивает, что он инженер-строитель, а не военнослужащий.

Авторы расследования указывают, что, когда журналисты только начали изучать вопрос вербовки сербов в российскую армию, контракты с Минобороны РФ заключили около 100 человек, после чего процесс заморозили. Давор Савичич пока не смог сформировать полноценную бригаду из сербов.

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