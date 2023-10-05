Война Пятьсот восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 октября читайте здесь, а главные фото предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Российские войска атаковали Украину беспилотниками. Сбиты 24 из 29 дронов.
- Глава Курской области сообщил об атаке беспилотников и обстреле региона кассетными боеприпасами. По данным Shot, более 60 населенных пунктов остались без электричества.
- Великобритания обвинила Россию в намерении заминировать морской коридор, по которому вывозят украинское зерно.
- «Коммерсант»: российских военных будет кормить компания RBE Group. Предыдущие 10 лет такие контракты получал «Конкорд» Евгения Пригожина.
На бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, в частности в районе железной дороги на южном фланге, рассказал глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать наши позиции из разных видов артиллерии как ствольной, так и реактивной. 489 обстрелов было зафиксировано за минувшие сутки, включая танки, минометы СПГ, РПГ, а также стрелковое оружие», — сказал спикер.
По его данным, за сутки произошли 10 боевых столкновений, которые были безуспешными для российских войск. Евлаш утверждает, что ВСУ убили 178 военных РФ, а также ликвидировали три установки «Мста-Б», один «Град», две гаубицы Д-20 и четыре Д-30, машины тяжелой техники, четыре дрона и шесть складов с боеприпасами.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Сотрудники ФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре двух местных жителей, подозреваемых в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
По данным издания, одному задержанному 17 лет, второму — 18. Их подозревают в приготовлении к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30; часть 1 статьи 205 УК РФ).
Источник утверждает, что подростки якобы готовились устроить взрыв на газопроводе под Комсомольском-на-Амуре. Там проходит ветка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Кроме того, молодым людям вменяется приготовление к подрыву оборудования сотовой связи.
По словам собеседника газеты, за выполнение задания задержанным обещали по 100 тысяч рублей.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России сформированы девять резервных полков для группировок войск, участвующих в войне против Украины.
«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», — цитирует «Интерфакс» выступление Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск.
Накануне министр объявил, что в 2023 году более 335 тысяч военных отправились служить по контракту и в добровольческие формирования.
По словам Шойгу, за последний месяц Минобороны РФ набрало 38 тысяч добровольцев. «Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй. А есть те, кто возвращается в третий раз», — утверждает министр.
Минобороны Великобритании в очередной сводке пишет о проходившей по всей России проверке работы систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей.
- В последние дни Россия проводит учения гражданской обороны на большей части территории страны, исходя из сценария крупномасштабного международного вооруженного конфликта.
- Эти учения проводятся ежегодно с 2012 года и приурочены ко Дню гражданской обороны России 4 октября. В этом году учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены.
- На протяжении поколений в СССР, а затем и Россия уделяли внимание внутренней подготовке к крупному конфликту. Однако даже учитывая продолжающуюся войну в Украине, маловероятно, что за последние месяцы Россия существенно изменила свою позицию по национальной готовности.
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Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию
В Гранаде президент Украины намерен принять участие в саммите Европейского политического сообщества, а также провести ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами.
Ключевым вопросом он назвал усиление противовоздушной обороны Украины перед зимним периодом.
«Работаем над усилением существующей в Европе архитектуры безопасности, в частности, региональной. Украина имеет веские предложения. Особое внимание — Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства. Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы», — пишет Зеленский в телеграме.
Власти Великобритании утверждают, что Россия намеревается установить морские мины на пути гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно.
«Рассекреченные сегодня данные показывают, что Россия может продолжить атаковать гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливая морские мины на подходах к украинским портам», — говорится в сообщении министерства иностранных дел страны со ссылкой на данные разведки.
По версии британских властей, Россия намерена атаковать гражданские суда, следующие через морской коридор, чтобы помешать экспорту украинского зерна. При этом, пишет пресс-служба ведомства, Россия почти наверняка будет избегать прямых нападений, используя вместо этого мины, чтобы иметь возможность обвинить в произошедшем Украину.
«Публикуя нашу оценку этих разведданных, Великобритания стремится разоблачить тактику России, чтобы не допустить подобных инцидентов», — заявили в МИД.
Два человека погибли в результате российского обстрела Херсона утром 5 октября, сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Среди погибших — работник коммунальных служб, обрезавший деревья.
По данным военной администрации Херсонской области, войска РФ с ночи продолжают обстрелы региона. В частности, под ударами оказались села Одрадокаменка, Николаевка, Инженерное, Золотая Балка, Кизомыс.
Еще один приграничный населенный пункт — поселок Шебекинский — подвергся обстрелу ВСУ, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Один из снарядов попал в частный жилой дом. Повреждены еще четыре дома, в которых выбиты окна, посечены фасады и кровли.
Также задеты линия электропередачи и автобус, припаркованный неподалеку от места обстрела.
Пострадавших, по данным губернатора, нет.
Германия не планирует в ближайшем будущем поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах в Берлине и Киеве.
По данным издания, Германия еще не направила Киеву официальный отказ, но непублично дала понять, что пока ракеты Taurus поставляться не будут. Канцлер Олаф Шольц оставляет этот вариант открытым на будущее, но сейчас поставки считаются крайне маловероятными.
При этом, отмечает Bild, на двусторонних переговорах Киеву дали понять, что Германия хочет сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины и, вероятно, санкционирует поставки дополнительных боеприпасов для ЗРК Patriot.
Власти Украины не будут преследовать сограждан, которые жили на оккупированных территориях, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
По его словам, главной задачей для проживающих в оккупации украинцев является сохранение собственной жизни.
«И поверьте, не будет такого радикализма, как некоторые начинают пугать. Что сейчас якобы придут „фашисты“, которых они себе придумали, и будут с вами разбираться. Мы вернем все эти земли, и все они будут у нас дома», — заявил Данилов журналистам.
Президент США Джо Байден сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «проработал» все, о чем просила украинская сторона. Так Байден на брифинге для журналистов ответил на вопрос, обещал ли он поставить Украине ракеты ATACMS.
Власти Украины с 2022 года просят, чтобы США передали украинским военным дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. После встречи Байдена и Зеленского в сентябре 2023 года американские СМИ сообщили, что президент США принял решение поставить Украине немного ракет ATACMS с кассетными боеприпасами, но не стал объявлять об этом публично. Армия США сообщила 3 октября, что готова отправить Украине ATACMS, как только это одобрит Байден.
На прошлой неделе конгресс США принял временный бюджет, в который не вошли расходы на военную помощь Украине, что позволило избежать остановки работы американского правительства. Джо Байден и члены сената заверили, что продолжат военную поддержку Украины.
В ночь на 5 октября российская армия нанесла авиационные удары по селам по Одрадокаменка и Николаевка Бериславского района Херсонской области, сообщает глава военной администрации региона Александр Прокудин.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
За минувшие сутки войска РФ 78 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации, БПЛА. По Херсону выпущены 25 снарядов. Ранены два человека.
Утром 5 октября ВСУ обстреляли приграничный поселок Суземка, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По данным чиновника, в результате обстрела в населенном пункте нарушено энергоснабжение.
Пострадавших нет.
В ночь на 5 октября российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками «Шахед-131/136».
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в атаке были задействованы 29 беспилотников.
Украинской ПВО удалось сбить 24 из них в пределах Одесской (пять дронов), Николаевской (десять дронов) и Кировоградской областей (девять дронов).
Оперативное командование «Юг» сообщает, что в результате атаки есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области. Пожар на месте удара оперативно локализовали. Информации о пострадавших не поступало.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью 5 октября украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах региона.
По его словам, под атаку попали объекты в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. «Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — написал он в телеграм-канале. Какие именно объекты инфраструктуры атаковали дроны, глава региона не уточнил.
Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что один из беспилотников ВСУ сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию города Суджа. Без электричества остались 14 населенных пунктов, никто не пострадал. Еще один дрон сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию поселка Глушково. Там без электричества остались 53 населенных пункта, утверждает телеграм-канал.
Старовойт также сообщил, что приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. В результате женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести, ее госпитализировали. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. По словам губернатора, также найдены неразорвавшиеся боеприпасы.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- ВСУ продолжают держать оборону на востоке и юге Украины, вести наступательную операцию на мелитопольском направлении и наступательные действия на бахмутском направлении, уничтожают противника, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
- За прошедшие сутки произошли 57 боевых столкновений. Войска РФ нанесли пять ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям войск ВСУ, так и по гражданским объектам Украины.
- Кроме того, сегодня ночью Россия атаковала Украину, применив 29 ударных БПЛА типа «Шахед-136/131». Украинская ПВО уничтожили 24 дрона.
- Под авиационные удары попали Синьковка, Подолы Харьковской области; Куземовка, Новоселовское, Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Торецк, Александро-Шультино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Орехов, Работино Запорожской области; Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском направлении Силы обороны Украины отбили атаку противника севернее Зыбино Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отразили семь атак противника восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.
- На бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Григоровки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском и марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Ласточкино Донецкой области. Россияне совершили более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.
- На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ровнополь Донецкой области.
- На запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах Новодаровки, Вербового и Работино Запорожской области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 10 артиллерийским средствам и складу боеприпасов противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 589-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.