Война Пятьсот восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

На бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, в частности в районе железной дороги на южном фланге, рассказал глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать наши позиции из разных видов артиллерии как ствольной, так и реактивной. 489 обстрелов было зафиксировано за минувшие сутки, включая танки, минометы СПГ, РПГ, а также стрелковое оружие», — сказал спикер.

По его данным, за сутки произошли 10 боевых столкновений, которые были безуспешными для российских войск. Евлаш утверждает, что ВСУ убили 178 военных РФ, а также ликвидировали три установки «Мста-Б», один «Град», две гаубицы Д-20 и четыре Д-30, машины тяжелой техники, четыре дрона и шесть складов с боеприпасами.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.