Война Пятьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Из захваченного российскими военными города Токмак в Запорожской области эвакуируют семьи военных РФ и учреждения образования, утверждает законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, несколько недель назад из города также начали вывозить назначенные РФ органы «власти», а несколько дней назад — семьи российских офицеров, школы, училища и техникумы.

Кроме того, накануне вечером пророссийские власти города объявили, что 4 октября не будут работать административные учреждения, магазины, рынок. «К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо», − считает Федоров.

Как писала «Медуза», первоочередная цель летнего наступления ВСУ — пробить брешь в российской обороне к югу от Орехова и освободить город Токмак. Это могло бы создать хороший задел для будущих стратегических операций.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.