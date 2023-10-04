Война Пятьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Российская ПВО сбила над Токмаком свой же истребитель Су-35, считает Минобороны Великобритании.
- Полиция Грозного начала проверку сообщений об избиении заключенного Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова.
- Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию.
- Минобороны РФ заявило, что за ночь силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник.
Из захваченного российскими военными города Токмак в Запорожской области эвакуируют семьи военных РФ и учреждения образования, утверждает законный мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, несколько недель назад из города также начали вывозить назначенные РФ органы «власти», а несколько дней назад — семьи российских офицеров, школы, училища и техникумы.
Кроме того, накануне вечером пророссийские власти города объявили, что 4 октября не будут работать административные учреждения, магазины, рынок. «К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо», − считает Федоров.
Как писала «Медуза», первоочередная цель летнего наступления ВСУ — пробить брешь в российской обороне к югу от Орехова и освободить город Токмак. Это могло бы создать хороший задел для будущих стратегических операций.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
В украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Его слова в эфире пропагандистской передачи «Соловьев Live» приводит ТАСС.
При этом в российском плену счет украинских военнослужащих идет на тысячи, сказал Пушилин. Откуда у него такие данные, не уточняется.
Глава самопровозглашенной ДНР обвинил Украину в том, что она якобы не предоставляет России информацию о пленных.
Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что российские военные, с высокой долей вероятности, 28 сентября сбили над Токмаком в Запорожской области собственный Су-35.
Первые сообщения о сбитом Су-35С — новейшем истребителе на вооружении у российских войск — появились 29 сентября. Об этом писали как украинские источники, так и российские провоенные телеграм-каналы, в том числе близкий к ВКС РФ канал Fighterbomber. Сообщалось, что пилот истребителя погиб. 30 сентября были опубликованы фотографии предполагаемого места крушения самолета.
Минобороны РФ и другие российские официальные источники ни сам факт крушения Су-35, ни его причины не комментировали.
ФСБ заявила, что на Алтае задержали жителя Челябинской области по подозрению в подготовке взрыва в мэрии Рубцовска
Задержанный — гражданин РФ 1988 года рождения. По версии ФСБ, он вступил в запрещенную проукраинскую террористическую организацию, находясь за рубежом, а затем приехал в Алтайский край «для совершения теракта». Как утверждает ведомство, «по заданию куратора» он должен был подорвать здание администрации города Рубцовска с помощью самодельного взрывного устройства.
При обыске у подозреваемого нашли прекурсоры для изготовления взрывного устройства, в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.
Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение терракта и незаконном хранение взрывчатых веществ.
В Новосибирске из-за санкций ЕС перестали работать паркоматы
В Новосибирске отключены комплексы оплаты парковки на главной улице города — Красном проспекте, пишет «Сибирский экспресс». Там установлены паркоматы Parkeon Strada Pal французской компании Flowbird.
Из-за санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, Flowbird приостановила обслуживание и работа лицензионного ПО на территории Российской Федерации, сообщили изданию НГС в мэрии Новосибирска.
Как уточняет «Коммерсант-Сибирь», отключены паркоматы, расположенные по 12 адресам. Оплачивать парковку в этих местах теперь можно только через мобильное приложение, на сайте или через СМС.
Европейский союз намерен уже в декабре официально объявить о начале переговоров с Украиной по поводу ее будущего вступления в блок, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
В ноябре Еврокомиссия опубликует промежуточный отчет о том, насколько Украина выполняет необходимые условия для присоединения к ЕС. Следом Комиссия сделает заявление, после которого государствам-членам ЕС «будет очень трудно не сказать: давайте начнем переговоры», рассказал один из источников издания.
«Политическое давление будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно состоит в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», — заявил собеседник, давший комментарии на условиях анонимности.
Взрыв, который слышали в Кривом Роге, произошел за пределами города и его окрестностей, рассказал председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
«По взрыву. Без конкретики, но все нормально. Взрыв не в городе и не в районе», — сообщил он.
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Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию
Приговор вынес Басманный районный суд Москвы, сообщает «Медиазона». Овсянникову признали виновной в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).
Накануне представитель прокуратуры просил назначить Овсянниковой девять с половиной лет колонии.
- Марина Овсянникова получила известность в марте 2022 года, когда появилась в эфире Первого канала с антивоенным плакатом. После акции она уволилась, уехала из России и несколько месяцев работала в Германии. Позднее журналистка вернулась в Москву и продолжила участвовать в антивоенных акциях. Ее трижды штрафовали по статье о «дискредитации» армии.
- В августе 2022 года на Овсянникову завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Поводом стал одиночный пикет на Софийской набережной, на который журналистка вышла с плакатом «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».
- Овсянникову отправили под домашний арест, из-под которого она сбежала вместе со своей дочерью. МВД объявило журналистку в федеральный розыск. Судя по соцсетям журналистки, сейчас она проживает с дочерью в Париже.
Беспилотник атаковал войсковую часть в Карачеве Брянской области, утверждают источники Astra. По информации телеграм-канала, дрон самолетного типа упал и взорвался на территории войсковой части 55443. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как сообщало Минобороны РФ, в ночь на 4 октября российские военные сбили в Белгородской, Брянской и Курской областях 31 украинский беспилотник. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказывал, что ночью в регионе уничтожили один дрон.
Полиция Грозного начала проверку сообщений об избиении заключенного Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова
Об этом сообщает Baza со ссылкой на ответы прокуратуры и Следственного комитета РФ. Из этих документов следует, что проверкой занимаются сотрудники отдела полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного. Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Чечни.
По результатам проверки полицейские должны решить, были ли в действиях Адама Кадырова какие-либо нарушения законодательства.
- Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ.
- Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном. В середине августа Журавель сообщил, что в СИЗО его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Во второй половине сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком Адама.
Также пресс-служба Минобороны РФ заявила, что в северо-западной части акватории Черного моря российские военные самолеты «пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах».
Минобороны РФ: в ночь на 4 октября силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник
Беспилотники самолетного типа сбили в Белгородской, Брянской и Курской областях, объявило Минобороны РФ. Другие подробности атаки ведомство не привело.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами силы ПВО сбили 19 «объектов». По предварительным данным, в результате атаки было повреждено административное здание в Белгороде, дом в селе Шишино Белгородского района и три автомобиля. Есть ли пострадавшие, Гладков не уточнил.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил о ночной атаке дронов. По его словам, в области был сбит один дрон. Пострадавших и разрушений нет. Власти Курской области заявление Минобороны о сбитых дронах пока не комментировали.
В Кривом Роге произошли взрывы
Сообщения о взрывах, которые утром 4 октября произошли в городе, подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Подробности случившегося местные власти пока не сообщают.
Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности в Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях, жителей Кривого Рога перейти в укрытие. Примерно через полчаса уведомления о тревоге начали отменять.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли пять ракетных и 108 авиационных ударов, совершили 55 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины.
- Произошло 43 боевых столкновения. ВСУ отразили атаки противника в районах Макеевки Луганской области, Андреевки, Первомайского, Марьинки и Красногоровки Донецкой области.
- ВСУ наступают на мелитопольском и бахмутском направлениях. Украинские военные продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, имели частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области, а также в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскую систему противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 588-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.