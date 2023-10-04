Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона».

Суд признал Овсянникову виновной в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти. Прокуратура запрашивала для Овсянниковой девять с половиной лет колонии.

Марина Овсянникова получила известность в марте 2022 года, когда появилась в эфире Первого канала с антивоенным плакатом. После акции она уволилась, уехала из России и несколько месяцев работала в Германии. Позднее она вернулась в Москву и продолжила участвовать в антивоенных акциях. Ее трижды штрафовали по статье о «дискредитации» армии.

В августе 2022 года на Овсянникову завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Поводом стал одиночный пикет на Софийской набережной, на который она вышла с плакатом «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».

Овсянникову отправили под домашний арест, из-под которого она сбежала вместе со своей дочерью. Судя по соцсетям Овсянниковой, сейчас она находится в Париже.

Читайте также

«Все без исключения понимают, что врут» «Медуза» рассказывает историю Марины Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в эфир Первого канала. Бонус: что на канале происходит из-за войны

Читайте также

«Все без исключения понимают, что врут» «Медуза» рассказывает историю Марины Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в эфир Первого канала. Бонус: что на канале происходит из-за войны