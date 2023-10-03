Прокуратура попросила девять с половиной лет колонии для бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой. Ее заочно судят по делу о «фейках» про армию

Прокуратура в ходе прений в Басманном суде Москвы попросила приговорить заочно бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщает «Медиазона».

Марина Овсянникова получила известность в марте 2022 года, когда появилась в эфире Первого канала с антивоенным плакатом. После акции она уволилась, уехала из России и несколько месяцев работала в Германии. Позднее журналистка вернулась в Москву и продолжила участвовать в антивоенных акциях. Ее трижды штрафовали по статье о «дискредитации» армии.

В августе 2022 года на Овсянникову завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Поводом стал одиночный пикет на Софийской набережной, на который журналистка вышла с плакатом «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».

Овсянникову отправили под домашний арест, из-под которого она сбежала вместе со своей дочерью. МВД объявило журналистку в федеральный розыск, она заочно арестована судом. Судя по соцсетям журналистки, сейчас она проживает с дочерью в Париже.

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