Война Пятьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Этот суд выдал ордер на арест Путина.
- Войска РФ ударили дронами по Днепропетровской области.
- Следственный комитет РФ заочно обвинил Кирилла Буданова и других украинских военачальников в терактах из-за атак дронов по России.
- Курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 100 рублей.
- Украина исключила венгерский банк OTP из списка «спонсоров войны».
Шойгу заявил, что Минобороны РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию
«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», — сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).
Министр отметил, что начавшаяся 1 октября призывная кампания проходит в плановом порядке, а призывники, в том числе из аннексированных РФ регионов Украины, в зону боевых действий направляться не будут.
Шойгу также рассказал, что с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более 335 тысяч человек. По его словам, только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан.
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные голосования.
В Беларуси по поручению Александра Лукашенко начался очередной этап проверки боевой готовности армии, сообщает министерство обороны страны.
Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.
В ходе проверки также задействуют авиацию, а по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях будут передвигаться военная техника и личный состав.
Бывшего наемника ЧВК Вагнера задержали в Красноярском крае по подозрению в поджоге. Из-за пожара погибли пожилая женщина и ее дочь, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza
По их данным, 3 октября в селе Ермаковском сгорел дом. После тушения пожара нашли тело 68-летней женщины и ее 35-летней дочери. Сотрудники МВД опросили очевидцев и пришли к выводу, что поджог мог устроить бывший наемник ЧВК Вагнера Денис С., пишет «Осторожно, новости».
Baza утверждает, что подозреваемого задержали через несколько часов. При обыске у него нашли канистру, сейчас подозреваемого допрашивают.
Денис С., как уточняют «Осторожно, новости», ушел на фронт в ноябре 2022 года из колонии, отслужил полгода и получил помилование. Его судили за причинение тяжкого вреда здоровью, в колонии он провел год.
- 29 сентября стало известно, что в Нижегородской области бывший заключенный, вернувшийся с войны, сжег свою сестру. Его приговорили к 11 годам за убийство.
В Минобороны Великобритании считают, что украинским военным удалось нанести поражение российскому флоту в Черном море
Об этом заявил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, выступая на Варшавском форуме по безопасности, сообщает «Европейская правда».
«Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота», — сказал Хиппи.
Говоря о сухопутном контрнаступлении Украины, представитель британских властей отметил, что «важен каждый дюйм».
В Белгородской области система ПВО сбила несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, система ПВО сработала в Грайворонском городском округе возле хутора Масычево.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков.
Президент США Джо Байден собирается провести телефонные переговоры с лидерами стран «Большой семерки» и некоторыми другими европейскими союзниками, чтобы заверить союзников США, что военная помощь Украине будет продолжена. Об этом сообщает Axios со ссылкой на четыре источника. По их словам, Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен планируют позвонить коллегам в Европе 3 октября.
Представители администрации Байдена на различных уровнях общались со своими коллегами в Европе и странах-членах НАТО 1 и 2 октября. По словам одного из европейских дипломатов, команда Байдена говорит союзникам, что работает над соглашением с конгрессом, которое позволит продолжить военную помощь Украине.
Правительство Украины, союзники США в Европе и НАТО обеспокоены, что способность Украины противостоять российским силам может ослабнуть, если Вашингтон перестанет помогать Киеву.
Президент США Джо Байден ранее просил конгресс выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине, против чего выступили республиканцы. В итоге конгресс принял временный бюджет без расходов на военную помощь Украине, что позволило избежать остановки работы правительства. Байден и члены сената заверили, что военная поддержка Украины не прекратится.
Служба безопасности Украины объявила, что нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
В Николаевской области, согласно сообщению СБУ, задержаны 13 местных жителей, которые, по утверждению украинской спецслужбы, работали на ФСБ.
По версии следствия, информаторы собирали разведывательные данные о местах базирования и перемещения Вооруженных сил Украины, а также корректировали воздушные атаки РФ по жилой и социальной инфраструктуре Николаева.
«Именно по их наводке российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному дому в Николаеве осенью 2022 года. Тогда в результате вражеского обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок», — заявили в СБУ.
Девять задержанных заподозрили в несанкционированном распространении информации о перемещении оружия в Украине, они находятся под стражей. Четырех фигурантов уже признали виновными в этом преступлении и приговорили на сроки от восьми до 15 лет.
По всей России 4 октября проверят системы оповещения населения
В ходе проверки МЧС России запустит системы и громкоговорители, а также прервет вещание российских телеканалов и радиостанций.
В пресс-службе МЧС призвали при включении сирен не паниковать. «Необходимо включить теле- или радиоэфир и прослушать информацию, которая должна быть со следующим содержанием: „Проводится проверка готовности системы оповещения населения“», — сказали в пресс-службе.
С 1 сентября местные власти в РФ обязаны проводить такие проверки два раза в год.
В самопровозглашенной ДНР грузовой поезд наехал на российский зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10»
По данным телеграм-канала Astra, три российских военных погибли и двое ранены из-за столкновения поезда с машиной ЗРК на перегоне Енакиево-Углегорск в ночь на 2 октября.
По предварительной информации, водитель «Стрелы-10» ехал в составе военной колонны, но не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд. Тепловоз сошел с рельсов, повреждено железнодорожное полотно.
Официальные лица эту информацию не подтверждали.
Напомним, что за нашим онлайном, как и другими важными событиями, помимо сайта и приложения можно следить в телеграм-канале «Медуза — LIVE». Читайте нас там, где удобнее, и будьте в курсе.
FT: Еврокомиссия готовится разморозить 13 миллиардов евро для Венгрии, надеясь, что страна согласится поддержать Украину
Еврокомиссия может до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.
Власти ЕС рассчитывают, что после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержит предложение комиссии увеличить бюджет Евросоюза и выделить значительную финансовую помощь Украине.
В декабре 2022 года ЕС заморозил 22 миллиарда евро, выделенных Венгрии из фондов сплочения, решив, что страна не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства закона. В мае 2023 года Венгрия в ответ на требования Брюсселя начала проводить судебную реформу, что позволяет разблокировать часть замороженных средств, говорят источники FT.
Пресс-секретарь Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер сообщил изданию, что 26 сентября Брюссель направил правительству Венгрии письмо с просьбой дать «разъяснения» по некоторым деталям реформ. «Как только Венгрия ответит на эти вопросы, комиссия продолжит свою оценку», — добавил он.
Ранее Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 миллиардов евро, чтобы покрыть возросшие расходы. Часть этих средств (около 50 миллиардов) должна пойти на финансовую поддержку Украины, чтобы помочь стране покрыть расходы в следующие четыре года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сентябре заявил, что правительство страны «не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу» до тех пор, пока не будут восстановлены языковые права венгерского меньшинства на западе Украины. Орбан также говорил, что у Венгрии нет «непреодолимого желания» голосовать за вступление Украины в ЕС.
Бывшего гражданина Украины лишили гражданства РФ «за призывы к насильственным действиям» в соцсетях, сообщает управление ФСБ России по Камчатскому краю.
Речь идет об уже осужденном за оправдание и пропаганду терроризма, которого суд отправил в колонию на четыре года. Как заявили в ФСБ, с июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети «ВКонтакте» призывы к «расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти».
Осужденный вступил в гражданство России в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины. Сейчас решение о его приеме в гражданство РФ отменено. Имя подозреваемого и другие подробности дела в ФСБ не раскрыли.
Парламент Армении начал рассматривать ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина
Римский статут — это договор, учреждающий Международный уголовный суд. Его подписали 137 стран, а ратифицировали больше 120.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Уже через неделю, 24 марта, Конституционный суд Армении опубликовал решение о том, что Римский статут не противоречит Основному закону страны. В Москве назвали намерение Еревана ратифицировать Римский статут недружественным.
Если парламент Армении ратифицирует Римский статут, то, в соответствии с документом, власти страны будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в Армению. Ранее вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что у властей «нет намерения или желания» арестовывать Путина.
У Пентагона осталось более пяти миллиардов долларов на военную помощь Украине — этого хватит на несколько месяцев
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей министерства обороны США. По их словам, на счетах Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь Украине в области безопасности.
Эта сумма примерно сравнима со стоимостью оружия, которое администрация президента США направила Украине за последние шесть месяцев. Представители администрации заявили, что не знают, на какой срок хватит этих денег, возможно, речь о нескольких месяцах.
Эта сумма, отмечает WSJ, составляет примерно 12% от общей суммы в 43,9 миллиарда долларов, которые США направили Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Всего по данным Associated Press, США выделили около 113 миллиардов долларов на помощь Украине для противостояния российским войскам.
Президент США Джо Байден ранее призвал конгресс выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине, против чего выступили республиканцы. В итоге конгресс принял временный бюджет без расходов на военную помощь Украине, что позволило избежать остановки работы правительства. Байден и члены сената заверили, что военная поддержка Украины не прекратится.
Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины исключило венгерский банк OTP из списка «спонсоров войны»
«В ходе дискуссий, которые длились последние несколько дней в режиме 24 на 7, OTP взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке», — говорится в заявлении украинского агентства.
29 сентября агентство приостановило статус «спонсора войны» для банка, однако венгерские власти заявили, что этого недостаточно для разблокировки транша Евросоюза и потребовали полностью исключить OTP из списка.
Банк OTP внесли в список «спонсоров войны» в мае 2023 года. Украинские власти заявили, что OTP сохраняет присутствие в России, оставаясь одним из ведущих банков на российском финансовом рынке, а также предоставляет льготные условия кредитования российским военным.
После включения банка в список «спонсоров войны» глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать транш из Европейского фонда мира на 500 миллионов евро до того, как банк исключат из списка.
Следственный комитет РФ заочно обвинил украинских военачальников в терактах из-за ударов дронов по России
СК РФ предъявил заочные обвинения по статье 205 УК (террористический акт) четырем украинским военачальникам:
- начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову,
- командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку,
- командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе,
- командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Воздушных сил Украины Сергею Бурденюку.
«Следствием собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов РФ», — говорится в сообщении СК.
В ближайшее время следствие планирует объявить украинских военачальников в розыск и заочно избрать меру пресечения в виде ареста.
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 100 рублей, но затем незначительно снизился
Войска РФ ударили дронами по Днепропетровской области
В ночь на 3 октября российские войска атаковали Украину несколькими группами дронов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Всего, по данным украинских военных, в атаке участвовал 31 беспилотник, 29 из них удалось сбить. Также сбита одна крылатая ракета «Искандер-К».
Удар нанесли по Днепропетровской области. По данным главы региона Сергея Лысака, 13 дронов, а также одну крылатую ракету удалось сбить, но оставшиеся беспилотники и обломки от уничтоженных аппаратов вызвали пожары и разрушения на территории предприятий в Днепре и Павлограде. Люди не пострадали.
Кроме того, российские войска продолжили обстреливать из артиллерии Никопольский район, повредив два частных дома и хозяйственную постройку, сообщил Лысак.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное на 6:00
- За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и по гражданским объектам. Кроме того, Россия атаковала Украину семью дронами типа «Шахед», четыре беспилотника уничтожены. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- На купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. ВСУ отбили атаки в районе Макеевки Луганской области, Андреевки, Авдеевки Степного, Марьинки и Новомихайловки, Старомайорского и Ровнополя Донецкой области, а также западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.
- Вооруженные силы Украины продолжают обороняться на востоке и юге Украины и наступать на мелитопольском и бахмутском направлениях. На Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу.
- За сутки авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и четыре артиллерийских средства.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 587-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.