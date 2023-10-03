Война Пятьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Бывшего наемника ЧВК Вагнера задержали в Красноярском крае по подозрению в поджоге. Из-за пожара погибли пожилая женщина и ее дочь, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza

По их данным, 3 октября в селе Ермаковском сгорел дом. После тушения пожара нашли тело 68-летней женщины и ее 35-летней дочери. Сотрудники МВД опросили очевидцев и пришли к выводу, что поджог мог устроить бывший наемник ЧВК Вагнера Денис С., пишет «Осторожно, новости».

Baza утверждает, что подозреваемого задержали через несколько часов. При обыске у него нашли канистру, сейчас подозреваемого допрашивают.

Денис С., как уточняют «Осторожно, новости», ушел на фронт в ноябре 2022 года из колонии, отслужил полгода и получил помилование. Его судили за причинение тяжкого вреда здоровью, в колонии он провел год.