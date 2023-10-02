Война Пятьсот восемьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Две девочки и их мать пострадали при обстреле Херсона, сообщил Офис генпрокурора Украины.

По данным ведомства, поздно вечером 1 октября российские военные обстреляли жилые кварталы города из артиллерии, в одном из частных домов произошел пожар.

«Ранение средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрелов центра Херсона ночью и утром 2 октября повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и другие гражданские объекты.