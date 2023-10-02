Война Пятьсот восемьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 октября читайте здесь.
Житель Волчанска погиб в результате российских массированных обстрелов Харьковской области, рассказал глава военной администрации региона Олег Синегубов. В горде также повреждены частные дома и здания гражданского предприятия, произошли пожары.
Две девочки и их мать пострадали при обстреле Херсона, сообщил Офис генпрокурора Украины.
По данным ведомства, поздно вечером 1 октября российские военные обстреляли жилые кварталы города из артиллерии, в одном из частных домов произошел пожар.
«Ранение средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрелов центра Херсона ночью и утром 2 октября повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и другие гражданские объекты.
В ночь на 2 октября российская армия атаковала территории Украины дронами-камикадзе типа «Шахед-131/136», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Войска РФ запустили семь беспилотников с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край). Силами и средствами Воздушных сил уничтожено четыре беспилотника.
Пресс-секретарь оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что беспилотники сбили в Днепропетровской и Херсонской областях. По ее словам, при атаке российские войска кроме дронов использовал тактическую авиацию, в результате повреждены больница и объекты критической инфраструктуры.
Спикер ВСУ Юрий Игнат в эфире марафона новостей добавил, что войска РФ также запустили баллистическую ракету на одном из направлений.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 10 ракетных и 89 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и по гражданским объектам Украины.
- Произошло 38 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Макеевки Луганской области, Керамика, Степного, Авдеевки, Первомайского , Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области.
- На запорожском направлении российские военные пытались восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового Запорожской области, успеха не имели.
- ВСУ продолжают наступление на мелитопольском и бахмутском направлениях, ведут контрбатарейную борьбу на херсонском направлении.
- Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 586-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что все это время вы с нами.