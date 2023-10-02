Maxim Katz / Youtube

В твиттере (который теперь называется Х) — очередной заочный конфликт между политиком Максимом Кацем и соратниками Алексея Навального. 30 сентября Кац выпустил ролик, в котором заявил о необходимости создания оппозиционной коалиции в преддверии президентских выборов, намеченных на март 2024 года. Кац предложил Марии Певчих и Леониду Волкову, а также Михаилу Ходорковскому встретиться 8 октября в Лондоне — чтобы обсудить совместные действия. По словам Каца, Ходорковский подтвердил участие в переговорах; Певчих заявила, что соратники Навального этого делать не будут. Пересказываем дискуссию для тех, кто не читает Х — кажется, она идеально иллюстрирует ситуацию с «объединением российской оппозиции».

Что предложил Кац

30 сентября Максим Кац на своем ютьюб-канале (1,91 миллиона подписчиков) опубликовал видео, в котором выдвинул «конкретный план», цель которого — сделать так, чтобы Путин больше не был президентом России. Кац называет Путина единственной причиной нынешних российских бедствий и «единственным интересантом» продолжения войны с Украиной. По его мнению, без Путина страна «вернется к нормальной жизни», пускай и в статусе «недавнего агрессора», с сократившимся влиянием в мире и с упавшим уровнем жизни граждан.

Кац утверждает, что «даже по официальным » в России порядка 30 миллионов человек выступают против войны и «открыто заявляют об этом сейчас», а также смотрят одного или нескольких русскоязычных политических спикеров, независимых от Кремля. Остальные россияне, по словам Каца, «от Путина не в восторге», а войну поддерживает «совсем уж меньшинство» — впрочем, и «оно от Путина тоже не в восторге».

По мнению Каца, «политические медиаресурсы с большим количеством российских зрителей» должны объединиться и выработать стратегию работы с аудиторией. Такими «политическими ресурсами» Кац называет себя, Михаила Ходорковского и команду Алексея Навального. По его мнению, именно этим игрокам встретиться за столом переговоров и «придумать стратегию», после чего заняться «расширением этой коалиции». Они должны «сесть на телефоны и убеждать людей лично», а также использовать свои медийные ресурсы. К этому процессу, по мысли Каца, должны присоединиться блогеры, актеры, журналисты, музыканты и другие известные люди с большой аудиторией, которые не поддерживают Путина.

Кац заявил, что договорился с Ходорковским провести 8 октября в Лондоне встречу «для планирования этой компании». На нее он пригласил председателя совета директоров ФБК Марию Певчих и соратника Навального Леонида Волкова.

«Сначала собраться втроем, затем убедить активную оппозицию, потом убедить лидеров мнений, нам симпатизирующих. А потом всем вместе убедить 30 миллионов тех, кто нас смотрит. А потом вместе с ними убедить 60 миллионов нейтрально настроенных людей. И пусть тогда попробуют рисовать результат! Тогда мы посмотрим, что они умеют со своими фальсификациями и что будут говорить по своему телевизору. Все это нужно нам не , потому что нас интересуют не бюллетени. Все это нам нужно к декабрю, потому что нас интересует убеждение общества на всех этапах этой истории: во время выдвижения кандидатов, когда объявят, что идет Путин, во время сбора подписей, если вдруг кто-то решится выдвинуться, во время того, когда адекватного кандидата будут снимать, а потом тогда, когда пойдут смехотворные дебаты. И ближе к выборам, когда общество начнет задумываться, а не надо ли выступить против», — говорит Кац.

По его мнению, пока «нет согласия и активного участия в этом проекте команды Навального, то нет никакой коалиции и нет никакого проекта».

Обращение Каца Максим Кац

Что ответила команда Навального

Мария Певчих ответила на видео Каца во время стрима на канале Навальный Live (3,14 миллиона подписчиков) 1 октября. Она назвала призыв Каца встретиться в Лондоне «стрелкой». По ее мнению, когда людей хотят пригласить встретиться, это делается «не путем забития стрелок». Певчих утверждает, что после ролика Каца ей начали присылать во всех соцсетях грубые сообщения и требования, похожие на шантаж — о том, что, если она не приедет на переговоры, то значит, она выступает за Путина. Она называет это «спам-атакой», которую организовал Кац (в своем ролике Кац предложил зрителям призывать команду Навального присоединиться к коалиции).

«Изменилась упаковка абсолютно старого и миллион раз отвеченного вопроса о том, что нужно создать координационный орган, где мы все будем сидеть за одним столом и придумывать план о том, как дальше жить, план, как свергнуть Путина. Все будут сидеть, держаться за руки и от этого появится какое-то дополнительное благо. Этой теме полгода, эта тема ничем не отличается от того, что происходило в Берлине, перед этой , на которой была подписана декларация об объединении. Это третий, четвертый или пятый акт того же самого — суть не поменялась никаким образом. И мы уже такое количество раз сказали, что не хотим и не будем в этом участвовать, что достаточно странно, что после такого количества четких и однозначных ответов теперь мы получаем еще вот такое видео с забитой стрелкой и с нагнанными сторонниками, армиями поклонников Каца, которые должны засирать нам комментарии. Наш ответ никаким образом не изменился, на эту тему высказались миллион раз и я, и Волков, и [Иван] Жданов, и Навальный высказался в своем письме. Тему эту он [Навальный] закрыл. <…> Мне кажется, тут ни добавить, ни прибавить, и естественно ни на какую встречу мы не поедем», — сказала Певчих.

как выглядят антивоенные конгрессы российской оппозиции

«Как вы… мы выиграем войну?» Российские оппозиционеры провели уже четвертую антивоенную конференцию — на этот раз в Риге. Очень грустный репортаж «Медузы»

как выглядят антивоенные конгрессы российской оппозиции

«Как вы… мы выиграем войну?» Российские оппозиционеры провели уже четвертую антивоенную конференцию — на этот раз в Риге. Очень грустный репортаж «Медузы»

Певчих также предложила «сконцентрироваться на антивоенных и политических усилиях», которые предлагают разные спикеры.

«Выбрать себе кого-то, кто вам больше нравится, и присоединиться. И поддерживать, и участвовать максимально, и ровно так, как разговаривает Максим — на протяжении семи месяцев не класть трубку телефона, а обзванивать Монеточку и Гребенщикова, чтобы они призвали поучаствовать в выборах. Нравится вам так? Делайте это, конечно. <…> Мы многократно объяснили, в чем наша проблема с этим подходом, в чем наша проблема с Максимом Кацем. Всеми спикерами вслух проговорили, что мы считаем Максима человеком, мы не хотим с ним иметь никаких дел. Дороги наши идут, может, в одном направлении, возможно — но просто параллельными путями», — заявила Певчих.

Ответил Кацу и Леонид Волков. Он отметил, что «хорошее дело» не начинается «со спам-атак», «сталкинга и агрессии», а также «лжи и манипуляций в каждом слове».

«ФБК продолжит заниматься борьбой с Путиным, и мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы не отвлекаться на тех, кто занимается борьбой с ФБК. Мы никогда не мешали никому встречаться в любых форматах, вырабатывать любые идеи и планы. И мы всегда открыты к тому, чтобы хорошие планы и идеи поддержать», — написал Волков.

Заочный диалог между Кацем и соратниками Навального продолжился 1 октября в соцсети X (бывший твиттер), где организовали аудиокомнату, в которой проходило обсуждение позиций по президентским выборам в России. Как пишет журналист Дмитрий Колезев, слушавший беседу, на вопросы аудитории в основном отвечал Кац, но один раз там высказалась и Певчих. Фрагмент ее выступления выложил вскоре сам Кац.

«Свое мнение я уже сказала — и так как я уже не смогу подключиться позже, на всякий случай в присутствии Максима попрошу его еще раз свернуть всю эту беседу гипотетическую о том, что он там кого-то уговорит, кто-то приедет, — говорит Певчих. — Максим, нет — значит нет. Мы не поедем на встречу с вами в Лондоне. И пожалуйста, прекратить продавать розовые сопли единорогов людям, которые нас здесь слушают».

Что говорит о выборах Навальный

Письмо Навального, которое упоминает Певчих, было опубликовано 25 сентября. В нем политик, который находится в тюрьме, отмечает, что сейчас в российской оппозиции применительно к выборам есть «три партии»: партия бойкота всех выборов (ее представляет, например, Гарри Каспаров), вторая партия — «голосуй везде, если это выглядит как выборы» (Кац) и третья партия — ФБК, которая считает, что участвовать надо только в тех выборах, где можно нанести ущерб режиму Путина.

подробно о том, что пишет навальный по поводу выборов-2024

«Идите к чертовой матери со своими коалициями. Кофе-брейк с булочками в компании бездельников нам не нужен» Навальный написал большой текст о том, что оппозиция может сделать на выборах 2024 года. Но не сказал, что надо делать

подробно о том, что пишет навальный по поводу выборов-2024

«Идите к чертовой матери со своими коалициями. Кофе-брейк с булочками в компании бездельников нам не нужен» Навальный написал большой текст о том, что оппозиция может сделать на выборах 2024 года. Но не сказал, что надо делать

В письме Навальный критикует Каца и его позицию по выборам. В частности, он упрекает Каца за его рассуждения о том, что кандидатов на выборах надо рассматривать как инструменты для нанесения вреда режиму Путина — и это значит, что их личность не имеет значения. Навальный настаивает, что его соратники с помощью «Умного голосования» указывают на самых сильных альтернативных кандидатов (при этом в конце августа политик призывал своих сторонников и оппозиционных избирателей участвовать в российских выборах в сентябре и голосовать «за любого кандидата против „Единой России“»).

По поводу возможных совместных действий Навальный высказывается в своем письме радикально: «Идите к чертовой матери со своими коалициями». По мнению Навального, это «имитация деятельности» и «фальшивка», поскольку вместо работы «люди устраивают президиум, чтобы в нем сидеть с важным видом»:

Мы понимаем наш план к президентским выборам: опросы, фокус-группы, исследования, анализ данных, которые дает агитмашина, над которой работает Волков (вот дурак, а ведь мог бы не работать, а заседать в коалиции). После того, как будет ясен расклад с кандидатами, агитацией, наблюдением и нашими возможностями, — принятие стратегии действий. Заседания в Париже и кофе-брейк с булочками в компании бездельников нам для этого не нужны.

После публикации письма Кац записал ответ Навальному, в котором заявил, что выборов в России «вообще нет». Тем не менее, по мнению Каца, в марте 2024 года оппозиция может показать, что Путина никто не поддерживает.

«У нас у всех есть миллионов 20 зрителей и сторонников. Может быть, 25 или 30 [миллионов]. Если мы все вместе объединимся и будем призывать своих зрителей и сторонников самим выступать против Путина, и всем вокруг об этом говорить, друзей убеждать, то мы можем получить результат. Если же я буду убеждать голосовать против Путина, а ты будешь не голосовать вообще, не обращать на это внимание, <…> то мы никого ни в чем не сможем убедить», — говорил тогда Кац.

Меньше чем через неделю он выступил со своим нынешним обращением к Ходорковскому и Навальному.