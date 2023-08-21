Навальный призвал голосовать на сентябрьских выборах «за любого кандидата против „Единой России“»

Алексей Навальный призвал своих сторонников и оппозиционных избирателей принять участие в российских выборах в сентябре 2023 года и проголосовать «за любого кандидата против „Единой России“». Такую же стратегию оппозиционер продвигал в ходе избирательной кампании 2011 года.

Как говорится в статье политика в его блоге, он по-прежнему считает лучшей стратегией , но в ситуации 2023 года она неприменима, поскольку власти «моментально не просто снимают с выборов, а сажают» кандидатов, которых поддерживает оппозиция. Кроме того, Навальный ссылается на высокий уровень фальсификаций и ограничение на работу наблюдателей на выборах.

Так можно ли чего-то добиться на выборах-2023? Я считаю, что можно. Просто наши цели возвращаются к самым базовым:

1. Мы, оппозиционные избиратели, должны сохранить привычку и правило ходить на выборы. Рано или поздно в России они пройдут относительно свободно. Мы должны на них победить. Этого не получится, если мы убедим себя, что выборы не имеют смысла и значения, и привыкнем на них не ходить.

2. Надо поддерживать желание людей баллотироваться. Немало хороших кандидатов в регионах. Есть прямо отличные. Просто лично я нахожусь в ситуации, когда мне лучше их фамилии не называть. Но в любом случае им нужны наши голоса и поддержка. И точно не нужно нытье о том, что все бесполезно.

3. Крайне важно сохранить остатки инфраструктуры наблюдения. Как я сказал, рано или поздно в России пройдут относительно свободные выборы, но и на этих выборах у нас вновь попытаются украсть голоса. Нам нужны будут опытные наблюдатели.

Я считаю, что в нынешней ситуации нам надо сделать шаг назад и вернуться к стратегии голосования «за любого кандидата против „Единой России“». Идите на выборы с целью нанести максимально возможный урон партии власти и ее кандидатам.

10 сентября 2023 года, в единый день голосования, в России состоятся выборы глав 22 субъектов федерации и четырех аннексированных регионов Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), выборы парламентов 16 российских и четырех аннексированных регионов, а также довыборы четырех депутатов Госдумы.

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