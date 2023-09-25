«Идите к чертовой матери со своими коалициями. Кофе-брейк с булочками в компании бездельников нам не нужен» Навальный написал большой текст о том, что оппозиция может сделать на выборах 2024 года. Но не сказал, что надо делать

В России 10 сентября были выборы и были «выборы». В Хакасии единоросс буквально из бюллетеней. В Екатеринбурге несправедливые, но конкурентные выборы. Но в основном (в том числе в Москве) кампании прошли так, что избиратели их не заметили. Главный урок, который надо извлечь: слово «выборы» теперь всегда нуждается в уточнении. Екатеринбург и Москва были как небо и земля, нельзя рассуждать о чем-то, объединяя эти две кампании.

В оппозиции применительно к выборам есть три партии: партия однозначного бойкота, партия «голосуй везде, если это выглядит как выборы», и третья партия — ФБК. Мы считаем, что участвовать надо только в тех выборах, где мы сможем нанести ущерб режиму Путина, и по каждой кампании принимается отдельное решение.

Коалиции оппозиции — это пустая трата времени. Их создавали много раз и каждый раз это ни к чему не приводило. Идите к чертовой матери со своими коалициями. Это фальшивка и имитация деятельности. У ФБК на это нет времени. Наш план на президентские выборы таков: опросы, фокус-группы, исследования, анализ данных. Когда будет ясен расклад с кандидатами, агитацией, наблюдением и нашими возможностями, мы определим стратегию действий. Заседания в Париже и кофе-брейк с булочками в компании бездельников нам для этого не нужны.

Это краткий пересказ статьи Алексея Навального о его отношении к выборам в России. Высказывания политика значительно отредактированы с сохранением общего смысла. Полностью его пост можно прочитать здесь.

Как прошли выборы и «выборы» 10 сентября

Собянин снова всех победил? Как прошли «выборы» на аннексированных территориях? И чем закончилась кампания в Хакасии? Андрей Перцев коротко рассказывает о главных итогах голосования

Как прошли выборы и «выборы» 10 сентября

Собянин снова всех победил? Как прошли «выборы» на аннексированных территориях? И чем закончилась кампания в Хакасии? Андрей Перцев коротко рассказывает о главных итогах голосования

Фото на обложке: Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA