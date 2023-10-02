Илон Маск опубликовал мем о Зеленском и военной помощи Запада
Богатейший человек на планете, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в соцсети X (бывшем Twitter) мем с президентом Украины Владимиром Зеленским. На картинке написано: «Когда прошло пять минут, а вы не попросили миллиард долларов помощи».
Это отфотошопленный вариант популярного мема 2014 года, известного в том числе как «Напряженный парень с венами на лице». Когда появился вариант с Зеленским, до конца неясно — на сайте Know Your Meme изображение впервые опубликовали в мае 2022 года.
Илон Маск разделяет точку зрения политиков, в основном республиканцев, которые выступают против финансирования Украины и предлагают направить деньги на охрану границы США и Мексики, отмечает Forbes.
Власти США, по данным Associated Press, выделили около 113 миллиардов долларов на помощь Украине с начала полномасштабной войны. Президент США Джо Байден призвал конгресс выделить еще 24 миллиарда долларов, против чего выступили республиканцы. В итоге конгресс принял временный бюджет без расходов на военную помощь Украине, что позволило избежать остановки работы правительства. Байден и члены сената заверили, что военная поддержка Украины не прекратится.