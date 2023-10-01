Конгресс США принял временный бюджет, позволяющий избежать остановки работы правительства. Расходы на военную помощь Украине в него не вошли

Палата представителей и сенат США поддержали проект о финансировании работы правительства на ближайшие 45 дней. Расходы на военную помощь Украине во временный бюджет не включены.

Если бы парламент США не одобрил временный бюджет, то с 1 октября правительственные структуры оказались бы без финансирования и были бы вынуждены приостановить работу (кроме экстренных служб). Так называемый шатдаун затронул бы десятки тысяч госслужащих.

Законодатели в обеих палатах парламента США, пишет BBC News, хотели не доводить дело до шатдауна, поэтому буквально за несколько часов одобрили законопроект о финансировании правительства на ближайшие 45 дней, а президент США Джо Байден успел его подписать до полуночи.

Хотя временный бюджет приняли без расходов на военную поддержку Украине, как лично Байден, так и представители Республиканской и Демократической партий в сенате заверили, что сделают все возможное, чтобы Киев продолжил получать необходимую ему помощь.

Предыдущий раз правительственные учреждения США временно оставались без финансирования в конце 2018-го — начале 2019-го годов. Тогда республиканцы и демократы не смогли сразу согласовать проект федерального бюджета из-за разногласий по вопросу финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе. Когда политикам все же удалось договориться, бюджет был принят, штатная работа госструктур возобновилась.

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