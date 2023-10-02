The New York Times: Россия, вероятно, готовится к испытаниям перспективной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник»

Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» или уже провела их, пишет газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

На снимке, сделанном утром 20 сентября, журналисты обнаружили на стартовой площадке на архипелаге Новая Земля технику, в том числе грузовик с прицепом, который, по данным NYT, соответствует размерам ракеты. В то же время укрытие от непогоды, которое обычно прикрывает стартовую площадку, было убрано в сторону. К полудню трейлер исчез, а укрытие вернулось в исходное положение, пишет издание.

На спутниковых снимках от 28 сентября вокруг стартовой площадки вновь была замечена активность — около площадки стоял грузовик, а укрытие было отодвинуто в сторону.

Также газета отметила, что 31 августа российские власти выпустили уведомление, в котором рекомендовали пилотам избегать «временно опасной зоны» над частью Баренцева моря и в нескольких километрах от стартовой площадки Паньково. Такое же уведомление, пишет NYT, выпускали перед испытанием «Буревестника» в 2019 году.

Норвежская экологическая организация Bellona, изучившая спутниковые снимки, отметила, что в начале августа на авиабазе Рогачево, расположенной примерно в 160 километрах от стартовой площадки, были замечены два самолета «Росатома», которые используются для сбора данных о пусках ракет. Они оставались на базе как минимум до 26 сентября. Во время испытаний «Буревестника» в 2018 году самолеты того же типа также находились недалеко от места проведения испытаний, пишет NYT.

Отдельно газета отмечает, что в сентябре в районе стартовой площадки летали американские самолеты-разведчики. По данным Flightradar24, самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint совершил как минимум два таких полета 19 и 26 сентября.

Издание пишет, что в силу секретности проекта и удаленности пусковой площадки нельзя с точностью определить, предстоят ли испытания или они уже были проведены. Также газета допускает, что Россия может проводить испытания отдельных компонентов ракеты.

«Буревестник» — перспективная межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о создании ракет этого типа в марте 2018-го заявил президент России Владимир Путин.

Согласно отчету американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний «Буревестника», однако все они оказались неудачными. В 2021 году телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки предупреждал о возможной подготовке России к новым испытаниям, однако с тех пор о них не сообщалось.

В конце сентября 2023 года президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и друг Владимира Путина Михаил Ковальчук заявил, что Россия в ответ на «агрессивные действия Запада» должна провести испытания ядерного оружия на Новой Земле.

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