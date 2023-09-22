США, Китай и Россия активно расширяют свои ядерные полигоны. Об этом сообщает CNN на основе анализа оказавшихся в распоряжении телеканала спутниковых снимков. Журналисты и эксперты проанализировали снимки на российском полигоне на Новой Земле, китайском полигоне в Лоп-Нуре и американском в Неваде.

Опрошенные телеканалом эксперты сошлись во мнении, что изменения на снимках показывают, что все три страны могут возобновить ядерные испытания. Подземные испытания, напоминает CNN, запрещены международным договором от 1996 года, и с тех пор ни одна из стран их не проводила. Однако Китай и США, хоть и подписали соглашение, так и не ратифицировали его. Россия ратифицировала договор, однако президент Владимир Путин в феврале 2023 года заявлял, что если США проведут такие испытания, Москва ответит тем же.

Новая Земля

Полигон на Новой Земле, напоминает CNN, использовался для ядерных испытаний в период с 1955 по 1990 год, за это время там было проведено более 130 испытаний с использованием более 200 бомб.

Спутниковые снимки, которые изучил CNN, свидетельствуют о том, что с 2021 по 2023 год на полигоне велось масштабное строительство: в порт регулярно прибывали корабли и выгружались контейнеры. Зимой расчищали дороги, а в горах прорывали тоннели — теперь полигон открыт в течение всего года. Эксперты CNN сочли, что сейчас Россия уже готова возобновить ядерные испытания. В Кремле на просьбу телеканала о комментарии не ответили.

Лоп-Нур

Китайский полигон для ядерных испытаний находится в малонаселенной части Синцьзян-Уйгурского автономного района на западе страны. Судя по спутниковым снимкам, в последние годы там был выкопан новый подземный тоннль и построены новые дороги. Помимо этого, строительство ведется во вспомогательной зоне — в 2021-2022 годах там было построено хранилище, которое может быть использовано для хранения взрывчатых веществ.

По мнению экспертов, строительство испытательного полигона находится на завершающей стадии. При этом в Пекине намерения провести испытания отрицают — МИД Китая в ответе на запрос CNN заявил, что с 1996 года Китай последовательно соблюдает обязательства в рамках соглашения о приостановке ядерных испытаний.

Невада

Последние подземные испытания США провели в 1992 году, напоминает CNN. При этом, отмечает телеканал, хотя Вашингтон говорит, что будет готов рассмотреть возможность применения ядерного оружия только в «крайних обстоятельствах», США официально считают приемлемой возможность нанесения ядерного удара первыми.

Спутниковые снимки показывают, что объект в Неваде был значительно расширен в период с 2018 по 2023 год. В комментарии CNN власти заявили, что на полигоне производится «реорганизация инфраструктуры», которая включает в себя закупку нового оборудования и научных технологий, а также расширение тоннелей, что необходимо для поддержания работоспособности ядерного арсенала «без подземных испытаний».

Как заключает CNN, даже если ни одна из стран не планирует проводить испытания первой, расширение полигонов само по себе может спровоцировать ядерную гонку в условиях недоверия между сторонами.

«Опасность состоит в том, что даже если все три страны первоначально планируют идти [на проведение испытаний] вторыми, кто-то из них может решить, что раз уж все остальные это делают, лучше сделать это первым», — считает Джеффри Льюис, профессор Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, Калифорния.

Возобновление испытаний, отмечает CNN, также могло бы позволить странам продвинуться в понимании действия ядерного оружия малой мощности, лабораторная работа над которым ведется в последние десятилетия. Однако в целом эксперты CNN сходятся во мнении, что пока проведение полномасштабных ядерных испытаний маловероятно.

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