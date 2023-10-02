Украинская разведка утверждает, что беспилотники атаковали Смоленский авиазавод, где производятся ракеты Х-59

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что 1 октября ударные беспилотники атаковали Смоленский авиазавод. В сообщении говорится, что три из четырех дронов попали в цель.

По данным ГУР, в результате удара «нарушен процесс» по производству ракет X-59 различных модификаций. Дроны, как заявила украинская разведка, нанесли «значительные повреждения производственным мощностям» предприятия.

Минобороны России и власти Смоленской области не комментировали информацию об атаке по заводу.

Утром 1 октября мэр Смоленска Александр Новиков заявил, что над областным центром и в его пригородах сбили пять беспилотников. По его словам, никто не пострадал. О пяти сбитых дронах отчитывалось и Минобороны РФ.

О том, что беспилотники могли атаковать Смоленский авиазавод, писало издание «Агентство», которое проанализировало опубликованные очевидцами видео. На одной из записей видно, как дрон пролетает рядом с автомойкой «Волна» и торговым центром «Кутузов», которые находятся недалеко от завода. На территории предприятия также находится аэродром Северный, на котором базируется экспериментальная летно-испытательная станция завода, отмечает «Агентство».

Телеграм-канал Astra со ссылкой на источники сообщил, что один из беспилотников попал в крышу 55-го цеха, в результате там образовалась дыра размером два на два метра. По предварительным данным, оборудование цеха не повреждено. Еще один дрон упал перед 63-м цехом, утверждает телеграм-канал. Третий беспилотник после попытки посадки Минобороны врезался в 55-й цех, сдетонировал, после чего осколки попали на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный. Официального подтверждения этой информации нет.

Смоленский авиационный завод — одно из старейший авиационных предприятий России. На сайте завода говорится, что его основные направления деятельности — серийное производство изделий, разработанных на предприятиях, входящих в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», изготовление по индивидуальным заказам самолетов Як-18Т, СМ-92Т в различных модификациях, техническое обслуживание самолетов Як-18Т, изготовление запчастей для самолетов Як-40, Як-42.

Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» производятся и модернизируются модификации авиационной управляемой ракеты X-59. По данным смоленских СМИ, эти ракеты выпускает, в частности, Смоленский авиазавод. Российские войска используют Х-59 для атак по территории Украины. В частности, 25 августа 2023 года Воздушные силы ВСУ сообщали, что две такие ракеты были выпущены по Одесской области. В марте нынешнего года одна из ракет X-59, как утверждали украинские власти, попала по территории монастыря в Одессе. ГУР утверждает, что чаще всего этими ракетами (модификации X-59МК-2) атакуют Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области.

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