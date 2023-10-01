Минобороны РФ заявило о сбитых дронах в Краснодарском крае и Смоленской области. Глава Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино
Источник: Минобороны РФ
Министерство обороны РФ объявило о «пресеченых попытках киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа».
Утром 1 октября, сообщается в телеграм-канале военного ведомства, дежурные силы ПВО сбили один беспилотник над территорией Краснодарского края и три дрона над Смоленской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино, расположенном недалеко от границы с Украиной.
По предварительным данным, написал Гладков в телеграме, осколочные ранения получили три человека — женщина и двое мужчин, повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.