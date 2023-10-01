Мэр Смоленска рассказал о пяти сбитых над городом дронах и призвал жителей не выходить из дома

Глава Смоленска Александр Новиков заявил, что утром 1 октября над областным центром и в его пригородах были сбиты пять беспилотников. Пострадавших, по его словам, нет.

Новиков призвал жителей города, «сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок».

Мэр Смоленска также попросил не приближаться к местам падения дронов, не выкладывать в соцсетях фото и видео с беспилотниками, а также «не комментировать работу систем ПВО».

Новиков призвал жителей пользоваться приложением «Радар», разработанным . В «Радар», как предполагается, очевидцы должны отправлять информацию о беспилотниках. Ранее использовать это приложение жителям настоятельно рекомендовали, в числе прочих, главы Калужской и Белгородской областей.

Минобороны РФ утром 1 октября сообщало о трех сбитых дронах в Смоленской области. Спустя час военное ведомство РФ отчиталось о еще двух сбитых в этом регионе беспилотниках.