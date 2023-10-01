Война Пятьсот восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 сентября читайте здесь.
Минобороны РФ отчиталось об отражении двух утренних атак дронов.
По данным военного ведомства, около восьми утра дежурные силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края, а около девяти утра были сбиты три дрона над Смоленской областью.
Ответственность за попытки терактов Минобороны РФ возлагает на «киевский режим».
В Николаевской области ночью был сбит один беспилотник типа «Шахед-131/136», сообщает глава региона Виталий Ким.
Другие дроны ударили по складскому помещению сельскохозяйственного предприятия в селе Снигиревка Баштанского района.
Также ночью фиксировались артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В ночь на 1 октября войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову, пишет глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
По предварительным данным, три ракеты С-300 были выпущены по территории гражданского предприятия, там произошел пожар.
В течение суток российские военные обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Зафиксированы повреждения частных домов и хозяйственных построек в селах Казачья Лопань и Басово.
Атака беспилотников также затронула Кривой Рог, сообщает глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
Один из дронов уничтожили украинские военные.
«Но, к сожалению, произошли и попадания по гражданской инфраструктуре. Есть разрушения. Возник пожар — спасатели огонь локализовали», — пишет чиновник в телеграме.
Кроме того, российские войска обстреливали из тяжелой артиллерии Никополь и Великомихайловскую общину Синельниковского района. В результате были повреждены линии электропередач и газопровод.
Погибших и пострадавших нет.
Черкасская область подверглась ночной атаке дронов
Как сообщает глава военной администрации региона Игорь Табурец, в результате атаки есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. Зафиксированы пожары в складских помещениях, в которых хранилось зерно.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, общая площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров.
По предварительным данным, пострадал один человек, его госпитализировали.
В ночь на 1 октября российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда в аннексированном Крыму, Приморско-Ахтарск и Курск).
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности были зафиксированы пуски около 30 дронов-камикадзе типа «Шахед-131/136».
Силы ПВО уничтожили 16 дронов.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- ВСУ продолжают держать оборону на востоке и юге Украины, ведут наступательную операцию на мелитопольском направлении и наступательные действия на бахмутском направлении, уничтожают противника, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
- За прошедшие сутки произошли 38 боевых столкновений. Войска РФ нанесли восемь ракетных и 99 авиационных ударов, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям войск ВСУ, так и по гражданским объектам Украины. Также Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив около 40 иранских ударных БПЛА типа «Шахед-136/131» с южного направления. Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 «шахедов» противника в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- Под авиационные удары попали Галагановка Черниговской области; Новоселовское, Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Терны, Заречное, Северск, Спорное, Веселое, Константиновка, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка, Работино, Новоандреевка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.
- Под артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском и лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском и марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного. Военные РФ провели более десяти неудачных атак в районе Марьинки Донецкой области.
- На шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение западнее Вербового.
- Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили шесть зенитно-ракетных комплексов, десять артиллерийских средств и три склада боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 585-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
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