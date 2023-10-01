Война Пятьсот восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Черкасская область подверглась ночной атаке дронов

Как сообщает глава военной администрации региона Игорь Табурец, в результате атаки есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. Зафиксированы пожары в складских помещениях, в которых хранилось зерно.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, общая площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, пострадал один человек, его госпитализировали.

ДСНС України