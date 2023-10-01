Войска РФ нанесли удар беспилотниками и ракетами по Украине. Сбиты 16 из 30 дронов

Российские войска в ночь на 1 октября нанесли удар дронами и ракетами по нескольким областям Украины. По данным командования Воздушных сил ВСУ, были сбиты 16 из 30 запущенных дронов.

Беспилотники, которые не удалось уничтожить, нанесли удары по Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областям.

Так, в Умани, сообщил глава Черкасской области Игорь Табурец, дроны попали по объектам промышленной инфраструктуре, загорелись склады с зерном.

В Кривом Роге, по данным глава Днепропетровской области Сергея Лысака, дроны ударили по гражданской инфраструктуре. «Есть разрушения. Возник пожар — спасатели огонь локализовали», — написал Лысак в телеграме.

По Харькову российские войска, по данным главы областной администрации Олега Синегубова, нанесли удар ракетами. Возник пожар на территории промышленного предприятия.

Об атаке дронов сообщил и глава Николаевской области Виталий Ким. По его словам, беспилотники, которые не удалось сбить, нанесли удар по складскому помещению сельскохозпредприятия в селе Снигиревка Баштанского района.

Хроника войны. 1 октября

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Хроника войны. 1 октября

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