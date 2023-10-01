Во Владивостоке из-за санкций Евросоюза перестали работать паркоматы

Компания «Цифровое Приморье» — оператор парковок во Владивостоке — была вынуждена 1 октября отключить установленные в центре города паркоматы.

Как пояснили в компании, пишет ТАСС, такое решение было принято после того, как компания Flowbird уведомила о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов из-за санкций, наложенных на Россию Евросоюзом.

Компания, заявили в «Цифровом Приморье», проводит анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования и просит автомобилистов пользоваться другими способами оплаты парковки — специальным приложениеим, сайтом правительства края или СМС.

Во Владивостоке 29 парковочных зон открытого типа — оборудованных паркоматами площадок на городских улицах. В месяц в городе фиксируется около 60 тысяч парковочных сессий.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны приняли несколько пакетов санкций, последовательно ужесточая ограничительные меры. Санкции, в числе прочего, затрагивают поставки в РФ определенного оборудования и его обслуживания. Несмотря на санкции Россия получает многие запрещенные к прямому импорту товары и технологии через посредников, в основном из соседних с ней стран.

Flowbird — компания со штаб-квартирой в Париже, специализирующаяся на системах оплаты парковок, а также проезда в городском транспорте.

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