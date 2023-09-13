The New York Times: Россия, несмотря на санкции, вдвое нарастила производство снарядов с начала войны Объемы выпуска намного больше, чем в США и Европе

Артиллерийская позиция российской армии в поселке Бородянка, Киевская область. 5 апреля 2022 года Nils Petter Nilsson / Getty Images

Россия значительно нарастила производство ракет и артиллерийских снарядов, несмотря на западные санкции. Промышленность выпускает их больше, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет The New York Times со ссылкой на источники в США и странах Европы. Тем не менее, этих объемов недостаточно, чтобы покрыть потребности российской армии. Она, по утверждению журналистов, израсходовала в 2022 году около 10 миллионов снарядов при производстве в два миллиона.

После начала активных боевых действий Запад ввел несколько пакетов санкций в отношении России. В том числе были запрещены поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военном производстве. В самом начале это сработало — российский ВПК существенно замедлил выпуск продукции, но уже к концу 2022 года пошел в рост. Россия наладила цепочки поставок необходимых компонентов через третьи страны, такие как Армения и Турция.

«Наши меры начали действовать, но российское правительство не стало сдаваться», — отметил помощник начальника департамента экспортного контроля министерства торговли США Мэтью Аксельрод.

Россия сейчас готова производить вдвое больше снарядов, чем она, по оценкам западных разведок, выпускала до февраля 2022 года. По словам представителя министерства обороны Эстонии Кусти Сальмы, Россия производит в семь раз больше снарядов, чем США и страны Европы. Выпуск танков тоже значительно увеличен — со 100 до 200 единиц в год. Производство ракет (крылатых и баллистических) также выросло по сравнению с довоенным уровнем.

Одна из причин — в дешевизне производства. По словам Кусти Сальмы, западным странам производство одного артиллерийского 155-миллиметрового снаряда обходится в пять-шесть тысяч долларов. В России (калибр 152 миллиметра) — в десять раз дешевле, около 600 долларов.

На сегодняшний день в санкционных списках указаны 38 категорий товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Власти США отмечали, что приоритетным является запрет поставок микрочипов для производства ракет, управляемых снарядов и дронов.

В случае с товарами больших габаритов — или с теми, которые необходимы в больших объемах, — наладить контроль сравнительно несложно. Например, у России наблюдается нехватка ракетного топлива и взрывчатых веществ. Однако с чипами ситуация другая: их можно сотнями пронести в одном рюкзаке.

Кроме того, в своем производстве Россия использует не самые современные и сложные чипы, которые легко отследить, а более простые версии, применяемые не только в военной сфере. «Это усложняет нашу работу, поскольку мы на законных основаниях поставляем такие чипы во многие страны», — пояснил Мэтью Аксельрод из американского министерства торговли.

Если артиллерийские снаряды российская армия использует непосредственно на фронте, то ракеты применяются для обстрелов энергетических объектов и другой гражданской инфраструктуры. Как пишет The New York Times, рост производства ракет в России может означать «особенно темную и холодную зиму» для украинцев. США поставляют Украине системы противовоздушной обороны, но их недостаточно, чтобы защитить страну, говорят украинские власти.

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