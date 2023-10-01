В Великобритании сообщили о планах перенести обучение военных ВСУ ближе к Украине. Дмитрий Медведев заявил, что британские инструкторы станут «легальной целью»
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью The Daily Telegraph, сообщил, что рассматривает возможность переноса мест обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или даже в саму Украину.
Заявление Шэппса, прокомментировал в свойственной ему манере замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Назвав Шэппса, недавно занявшего пост министра обороны, «новоиспеченным кретином», Медведев заявил, что британские инструкторы, если они поедут в Украину, «превратятся в легальную цель» для российских Вооруженных сил.
Глава британского правительства Риши Сунак пояснил, что британских инструкторов в Украину пока отправлять не планируется, сообщает Reuters. По словам премьер-министра, глава Минобороны говорил о том, что в отдаленной перспективе у британских военным может появиться возможность проводить тренировки непосредственно в Украине.
Великобритания — один из ключевых союзников Украины. Британские власти как поставляют Украине оружие, например, дальнобойные ракеты Storm Shadow, так и обучают украинские военных, в том числе тому, как использовать новые для них вооружения.