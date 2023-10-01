В Великобритании сообщили о планах перенести обучение военных ВСУ ближе к Украине. Дмитрий Медведев заявил, что британские инструкторы станут «легальной целью» 

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью The Daily Telegraph, сообщил, что рассматривает возможность переноса мест обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или даже в саму Украину.

Заявление Шэппса, прокомментировал в свойственной ему манере замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Назвав Шэппса, недавно занявшего пост министра обороны, «новоиспеченным кретином», Медведев заявил, что британские инструкторы, если они поедут в Украину, «превратятся в легальную цель» для российских Вооруженных сил.

Глава британского правительства Риши Сунак пояснил, что британских инструкторов в Украину пока отправлять не планируется, сообщает Reuters. По словам премьер-министра, глава Минобороны говорил о том, что в отдаленной перспективе у британских военным может появиться возможность проводить тренировки непосредственно в Украине.

Великобритания — один из ключевых союзников Украины. Британские власти как поставляют Украине оружие, например, дальнобойные ракеты Storm Shadow, так и обучают украинские военных, в том числе тому, как использовать новые для них вооружения.

Читайте также

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод

Читайте также

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод