В Словакии на парламентских выборах победила партия бывшего премьера Роберта Фицо, выступающего против военной помощи Украине

На прошедших в Словакии выборах в парламент большинство голосов набрала партия «Курс — Словацкая социал-демократия». Глава партии, бывший премьер-министр Роберт Фицо, ранее выступал против военной помощи Украине.

Партия Фицо набрала 24% голосов, ее главный конкурент — либеральная партия «Прогрессивная Словакия», получила 16,86%. Результаты опросов на выходе с избирательных участков, отмечает BBC News, обещали победу «Прогрессивной Словакии», однако прогнозы не оправдались.

Третье место с результатом 15% заняла проевропейская партия «Голос». При таком раскладе именно «Голосу» предстоит определить, кто будет формировать следующее правительство. Без формирования коалиции партия Фицо сформировать кабинет министров не сможет.

«Голос» в 2020 году выделился из «Курса», что может помочь партии Фицо сформировать коалицию. Однако пока лидер «Голоса» Петер Пеллегрини не стал объявлять, готова ли его партия поддержать «Курс».

Роберт Фицо, напоминает «Радио Свобода», во время предвыборной кампании говорил, что в случае его победы Словакия больше не пошлет Украине «ни одного патрона». Фицо также выступал против вступления Украины в НАТО. Еще одним ключевым пунктом предвыборной программы «Курса» было ужесточение борьбы с нелегальной миграцией.

Если Фицо удастся вновь занять пост премьер-министра, его ближайшим союзником среди лидеров европейских стран, вероятно, можно будет считать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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