Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что за неделю возле ее дома в Подмосковье упали два дрона
Главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян заявила РИА Новости, что возле ее дома в Московской области упал второй за неделю дрон.
«Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — сказала она.
По мнению Симоньян, украинская сторона устраивает атаки дронов на Москву, чтобы люди «впали в панику» и потребовали от президента РФ остановить войну, «лишь бы не летали над нашими головами эти дроны».
«Так не будет», — заявила она, добавив: «Мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ».
Первый раз о падении дрона «на соседней улице» главный редактор RT сообщила 21 августа после того, как Минобороны РФ заявило о беспилотнике, сбитом в Истринском районе.
О еще одном дроне, сбитом в этой части Московской области, Минобороны РФ сообщало 26 августа.