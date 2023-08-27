Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что за неделю возле ее дома в Подмосковье упали два дрона

Главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян заявила РИА Новости, что возле ее дома в Московской области упал второй за неделю дрон.

«Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — сказала она.

По мнению Симоньян, украинская сторона устраивает атаки дронов на Москву, чтобы люди «впали в панику» и потребовали от президента РФ остановить войну, «лишь бы не летали над нашими головами эти дроны».

«Так не будет», — заявила она, добавив: «Мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ».

Первый раз о падении дрона «на соседней улице» главный редактор RT сообщила 21 августа после того, как Минобороны РФ заявило о беспилотнике, сбитом в Истринском районе.

О еще одном дроне, сбитом в этой части Московской области, Минобороны РФ сообщало 26 августа.

Хроника войны. 27 августа

Война Пятьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 27 августа

Война Пятьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»