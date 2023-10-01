На спутниковых снимках аэродрома Энгельса заметили нарисованные бомбардировщики. Ранее самолеты там обкладывали шинами

На аэродроме в Энгельсе, Саратовская область, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, появились нарисованные бомбардировщики. Они попали на спутниковые снимки, сделанные Planet Labs 29 сентября.

Как отмечает проект The War Zone, возможно, речь идет о макетах, но, так как на снимках они вообще не отбрасывают тени, то, скорее всего, самолеты просто нарисовали на стоянке аэродрома. При этом, судя по проработке деталей, работа над одним из рисунков в момент, когда был сделан спутниковый снимок, уже была закончена, а второй еще не доделали.

Как отмечают эксперты The War Zone, рисунки, вероятно, попытка представить на спутниковых снимках неверную информацию о находящихся на аэродроме самолетах. Однако, указывают они, современные системы наблюдения в состоянии отличить двухмерные изображения от трехмерных и не примут нарисованный самолет за настоящий.

В The War Zone напоминают, что на этом же аэродроме не так давно стратегические бомбардировщики Ту-95 обложили шинами, рассчитывая, вероятно, защитить их от атаки дронов или скрыть от спутников силуэт самолета.

ВСУ, как объявляло Минобороны РФ, в конце 2022 года как минимум дважды атаковали военный аэродром Энгельс в Саратовской области, расположенный примерно в 700 километрах от границы с Украиной. По данным украиской разведки, с этого аэродрома взлетали российские бомбардировщики для ударов по территории Украины.

В августе 2023 года сообщалось об атаках украинских дронов на аэродромы в Новгородской, Курской и Псковской областях. Местные власти и Минобороны РФ признавали, что в результате этих ударов были повреждены несколько самолетов.