Минобороны Великобритании: Россия готовится к еще нескольким годам войны

Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что власти РФ «готовятся к еще нескольким годам боевых действий в Украине».

В Минобороны Великобритании делают такой вывод на основе проекта бюджета РФ на 2024 год, с которым ранее ознакомилось агентство Bloomberg. Он, в частности, предусматривает, что в 2024 году расходы бюджета на оборону будут увеличены с нынешних 3,9% ВВП до 6%, с 6,4 триллиона рублей до 10,8 триллиона рублей в абсолютном выражении.

С высокой вероятностью, считают авторы обзора, Россия сможет поддерживать такой уровень оборонных расходов в течение 2024 года, но только за счет других секторов экономики.

Хотя, отмечают в британской военной разведке, полная информация о российских оборонных расходах всегда засекречена, просочившиеся данные позволяют говорить, что Россия готовится к тому, что война продлится еще несколько лет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце сентября говорил, что, по его оценкам, боевые действия в Украине продолжатся в 2025 году.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, в свою очередь, признавал в конце сентября, что доля оборонных расходов в бюджете выросла, и они являются основным приоритетом. При этом Силуанов уверял, что расходы по другим статьям в номинальном выражении не сокращаются, а растут. Никаких цифр Силуанов называть тогда не стал.

Статья Bloomberg о расходах на войну в проекте бюджета РФ вышла 22 сентября. На ее основе заметку, в числе прочих, написала газета «Коммерсант», однако вскоре публикация была удалена «по решению редакции».

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