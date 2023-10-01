Минобороны Великобритании: Россия готовится к еще нескольким годам войны
Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что власти РФ «готовятся к еще нескольким годам боевых действий в Украине».
В Минобороны Великобритании делают такой вывод на основе проекта бюджета РФ на 2024 год, с которым ранее ознакомилось агентство Bloomberg. Он, в частности, предусматривает, что в 2024 году расходы бюджета на оборону будут увеличены с нынешних 3,9% ВВП до 6%, с 6,4 триллиона рублей до 10,8 триллиона рублей в абсолютном выражении.
С высокой вероятностью, считают авторы обзора, Россия сможет поддерживать такой уровень оборонных расходов в течение 2024 года, но только за счет других секторов экономики.
Хотя, отмечают в британской военной разведке, полная информация о российских оборонных расходах всегда засекречена, просочившиеся данные позволяют говорить, что Россия готовится к тому, что война продлится еще несколько лет.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце сентября говорил, что, по его оценкам, боевые действия в Украине продолжатся в 2025 году.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов, в свою очередь, признавал в конце сентября, что доля оборонных расходов в бюджете выросла, и они являются основным приоритетом. При этом Силуанов уверял, что расходы по другим статьям в номинальном выражении не сокращаются, а растут. Никаких цифр Силуанов называть тогда не стал.
Статья Bloomberg о расходах на войну в проекте бюджета РФ вышла 22 сентября. На ее основе заметку, в числе прочих, написала газета «Коммерсант», однако вскоре публикация была удалена «по решению редакции».