«Коммерсант» удалил новость об увеличении военных расходов России

Газета «Коммерсант» удалила со своего сайта новостную заметку с заголовком «Bloomberg: военные расходы России в 2024 году вырастут до 10,8 трлн». Внимание на это обратил журналист Дмитрий Колезев. На странице, где ранее опубликовали новость, сообщается, что материал удален по решению редакции.

Судя по поиску гугла, в заметке говорилось, что, по данным Bloomberg, в проекте трехлетнего бюджета РФ на военные расходы в 2024 году заложили 10,8 триллиона рублей, в то время как в 2023 году на это выделили 6,4 триллиона рублей. «Тем самым в соотношении с ВВП доля военных расходов увеличится с 3,9% в 2023-м до 6% в 2024-м», — говорилось в заметке.

По какой причине редакция «Коммерсанта» решила удалить заметку, неизвестно. На сайте издания можно найти еще несколько страниц со словами «Материал удален по решению редакции» — речь о новостях, опубликованных в начале сентября. О чем говорилось в заметках, неясно.

На социальную политику в России в 2024 году, согласно данным Bloomberg, планируют потратить 7,5 триллиона рублей. Таким образом, в 2024 году расходы на армию впервые в истории России превысят расходы по статье «Социальная политика», к которой относятся пенсии, пособия и другие социальные выплаты.