Bloomberg: Россия увеличит военные расходы почти до 11 триллионов рублей. Это втрое больше, чем перед войной (а также больше, чем расходы на пенсии и пособия)

В 2024 году российские власти намерены увеличить расходы бюджета на оборону с нынешних 3,9% ВВП до 6%, сообщает Bloomberg, ознакомившийся с проектами бюджетных планов.

В абсолютном выражении расходы на оборону увеличатся с 6,4 триллиона рублей до 10,8 триллиона рублей. Bloomberg напоминает, что в предвоенном 2021 году расходы по статье об обороне составляли 3,6 триллиона рублей.

При этом на социальную политику в 2024 году запланировано потратить 7,5 триллиона рублей (в 2023 году — 6,5 триллиона). Таким образом, отмечает телеграм-канал Faridaily, в 2024 году расходы на армию впервые в истории России превысят расходы по статье «Социальная политика», к которой относятся пенсии, пособия и прочие социальные выплаты.

Расходы по засекреченным статьям бюджета, значительная часть которых, как предполагается, связана с войной, вырастут, по данным Bloomberg, с 6,5 триллиона рублей в текущем году, до 11,1 триллиона рублей и составят треть от всех бюджетных трат.

Помимо этого российские власти планируют немного увеличить расходы на нацбезопасность, а расходы на образование и здравоохранение сохранить на прежнем уровне — 1,5 и 1,6 триллиона рублей соответственно.

В проекте бюджета общие расходы в 2024 году прогнозируются на уровне 36,6 триллиона рублей, что на 15% больше, чем 2023 году. При этом, пишет Bloomberg, несмотря на резкое увеличение военных расходов и санкции, правительство РФ ожидает, что доходы бюджета составят более 35 триллионов рублей — на 22% больше, чем в 2023 году. Дефицит бюджета в 2024, согласно документу, составит 0,9% ВВП.

В августе агентство Reuters писало, что за первые шесть месяцев 2023 года Россия выделила на военные нужды 5,59 триллиона рублей. При этом в бюджете на оборону были заложены только 4,98 триллиона рублей. В связи с этим российские власти приняли решение удвоить целевые расходы по статье «Оборона» до 9,7 триллиона рублей, писало тогда агентство.

В мае издание The Bell на основе данных федерального портала «Электронный бюджет» подсчитало, что секретные расходы бюджета превысили 3 триллиона рублей и заняли первое место в структуре трат. Вскоре после этого с портала пропали данные об оперативных тратах Минфина.

Послушайте подкаст «Медузы» о бюджете РФ во время войны

Все эпизоды Дефицит российского бюджета уже выше, чем правительство ожидало к концу года. То есть у Путина кончаются деньги на войну? А когда могут кончиться совсем? 00:00 44:41