The Bell: засекреченные расходы российского бюджета превысили 3 триллиона рублей

Секретные расходы российского бюджета с 2023 года года превысили 3 триллиона рублей. Как пишет The Bell, это следует из обновленных 16 мая данных федерального портала «Электронный бюджет».

С начала года расходы бюджета составили 11,9 триллиона рублей, однако по отдельным направлениям в оперативных данных по исполнению федерального бюджета распределены расходы только на общую сумму 8,8 триллиона рублей. Оставшиеся 3,1 триллиона рублей, таким образом, относятся к засекреченным расходам бюджета.

При этом, как отмечает The Bell, если в конце марта на секретные статьи расходов приходилась почти треть общих трат бюджета, теперь их доля снизилась до 26%. Однако в абсолютном выражении эти расходы по-прежнему остаются на первом месте.

Большая часть закрытых статей бюджета приходится на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, указывали эксперты, к секретной части отнесли и расходы на содержание аннексированных территорий Украины.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом 3,4 триллиона рублей, следует из предварительных данных Минфина. Таким образом дефицит российского бюджета по итогам четырех месяцев 2023 года опережает прогноз на весь год — в законе о бюджете предусмотрен дефицит в размере 2,93 триллиона рублей.

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