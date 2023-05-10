Минфин РФ: дефицит российского бюджета достиг 3,4 триллиона рублей, тем самым превысив план на весь год

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом 3,4 триллиона рублей, следует из предварительных данных Минфина. Таким образом дефицит российского бюджета по итогам четырех месяцев 2023 года опережает прогноз на весь год — в законе о бюджете предусмотрен дефицит в размере в 2,93 триллиона рублей.

Согласно отчету Минфина, за первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 7,7 триллиона рублей. В то же время расходы бюджета выросли на 26% — до 11,2 триллиона рублей.

Пресс-служба ведомства отмечает, что динамика ненефтегазовых доходов вышла в «устойчиво положительную область» и соответствует динамике, заложенной в законе о бюджете. В то же время нефтегазовые доходы, по данным Минфина, «постепенно выходят на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню в восемь триллионов рублей в год». Однако в настоящий момент, пишет пресс-служба, нефтегазовые доходы снизились на 52% в сравнении с прошлым годом и составили 2,28 триллиона рублей.

В конце марта стало известно, что российские власти засекретили треть расходов бюджета. По состоянию на 24 марта секретные расходы бюджета составили 2,4 триллиона рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. По мнению экспертов, рост секретной части расходов связан с тратами на войну в Украине и аннексию украинских территорий.

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