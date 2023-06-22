Минфин скрыл оперативные данные о расходах бюджета — с их помощью можно было вычислить траты по засекреченным статьям
The Bell обнаружили, что с федерального портала «Электронный бюджет», где Минфин публикует актуальную информацию о российском бюджете, пропали данные о его оперативных тратах.
Журналисты использовали эти оперативные данные, чтобы сравнить их с общими расходами и, таким образом, подсчитать расходы по засекреченным статьям бюджета.
Так The Bell в мае вычислил, что закрытые расходы бюджета РФ превысили 3 триллиона рублей и заняли первое место в структуре трат.
Издание обратилось в Минфин за комментариями, но на момент публикации новости не получило ответ ведомства.
Большая часть закрытых статей бюджета приходится на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину к секретной части отнесли и расходы на содержание аннексированных территорий Украины.