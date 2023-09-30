Война Пятьсот восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 сентября читайте здесь, фотографии смотрите тут.
Главные новости:
- Президент России Владимир Путин побратился к россиянам в связи с годовщиной аннексии четырех украинских регионов.
- В Брянской области в селе Погар в результате атаки ВСУ было нарушено электроснабжение, заявил губернатор региона. Телеграм-каналы сообщили о взрыве и пожаре на электроподстанции.
- Ночью Украина подверглась массированной атаке беспилотников. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что 30 из 40 дронов были сбиты. В Виннице произошел пожар после попадания беспилотника в объект инфраструктуры.
Троих контрактников из Астрахани приговорили за нападение на командира по дороге на войну
Новочеркасский гарнизонный военный суд признал Рамиля Бимагамбетова, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева виновными в насильственных действиях в отношении начальника, а также в «дискредитации своего командира перед подчиненными». Им дали от пяти с половиной до шести лет колонии.
По версии следствия, военнослужащие познакомились по дороге на полигон, где им предстояло пройти краткосрочный курс «ведения огневого боя на пересеченной местности» перед отправкой в Украину.
Вскоре военнослужащие получили несколько дисциплинарных взысканий, после чего один из командиров решил «поставить их на место». По одной из версий, он ударил одного из военных ногой, после чего другой вступился за сослуживца. Серьезных травм офицер не получил.
Как отмечает «Коммерсант», после этапирования в колонию все трое заключенных намерены просить о замене наказания на участие в войне.
Медведев заявил, что новых регионов в составе России «будет больше»
Запред Совбеза РФ опубликовал в телеграме пост, посвященный годовщине аннексии украинских регионов.
Он заявил, что "специальная военная операция" будет продолжена «до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий».
«А новых регионов в составе России будет больше», — заключил Медведев.
В городе Печора в Коми задержан мэр — за день до отъезда на войну в Украину
О том, что утром 30 сентября сотрудники ОМОН пришли в квартиру к Валерию Серову, сообщили депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов и близкий к силовикам телеграм-канал «112». Официально о задержании мэра Печоры не сообщалось. Серова везут для дачи показаний в Сыктывкар, пишет Shot.
По информации издания «БНК», Серов подозревается в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.
Серов несколько дней назад заявил, что 1 октября отправится на войну, потому что «как гражданин и офицер запаса» он не может «оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей страны».
- С начала войны в Украине известно несколько случаев, когда региональные чиновники отправлялись в зону боевых действий, чтобы избежать уголовного преследования. Так, бывший министр по управлению госумуществом Свердловской области Алексей Пьянков добился призыва в рамках мобилизации, пока находился под следствием по делу о коррупции. Депутат регионального заксобрания Красноярского края Александр Хаконов после приговора к десятилетнему сроку за убиийство жены завербовался в ЧВК Вагнера.
Российские военные обстреляли Запорожскую область
Глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что по Матвеевской территориальной общине были нанесены два ракетных удара.
По предварительным данным, повреждения получили пять домов и объект критической инфраструктуры. Пять человек ранены.
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обстрелы велись из артиллерии и минометов, также снаряды сбрасывались с беспилотников.
В результате обстрелов никто не пострадал. В селе Новостроевка-Вторая повреждения получили 11 частных домов, школа и автомобиль. В поселке Разумное повреждены два дома.
В самом Белгороде ночью работала система ПВО. Осколками сбитых ракет повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод.
Раненых американцев, воюющих в Украине, лечат в госпитале в Германии за счет Пентагона
Об этом пишет New York Times. По данным издания, в американций военный госпиталь в городе Ландштуль недавно «без лишней огласки» поступили 14 человек — это граждане США, а также Канады, Великобритании и Новой Зеландии.
США на официальном уровне призывают своих граждан не ездить в Украину и тем более не принимать участие в боевых действиях, однако, пишет издание, теперь Пентагон решил не отказываться от лечения раненых американцев. Это, считает NY Times, говорит о «заметном усилении вовлеченности» США в украинский конфликт.
Раньше американцы, воюющие в Украине, лечились в местных госпиталях, или им оказывали помощь американские благотворительные организации.
Владимир Зеленский объявил о создании международного альянса по производству оружия в Украине
Такое заявление президент сделал, выступая на открывшемся в Киеве международном форуме, в котором принимают участие 252 оборонные компании из 30 стран мира.
«Украина заинтересована в локализации производства техники, необходимой для защиты, и каждой из оборонных систем, которые используются украинскими воинами и дают наилучшие результаты в производстве оружия», — заявил Зеленский.
Цель Украины состоит в том, чтобы локализовать производство снарядов, ракет и дронов «в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли». Зеленский отметил, что Киев готов предложить «особые условия» компаниям, которые будут производить оружие в Украине.
Как уточнили в МИДе Украины, к Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 38 компаний из 19 стран.
Румыния стянула силы ПВО к границе с Украиной
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Румыния также оборудовала у границы дополнительные наблюдательные пункты и организовала патрули.
Помимо этого, в регионе были развернуты четыре дополнительных истребителя F-16 и расширена бесполетная зона.
Россия после выхода из зерновой сделки неоднократно атаковала украинские порты в устье Дуная, по которому проходит граница между Украиной и Румынией.
Только за сентябрь Минобороны Румынии трижды сообщало о падении обломков дронов на территории страны. Президент Клаус Йоханнис называл это «реальной проблемой», при этом в Бухаресте и в НАТО подчеркивали, что не видят признаков преднамеренного нападения со стороны РФ.
Владимир Путин выступил с обращением в связи с годовщиной аннексии украинских регионов
Президент России заявил, что год назад «миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством».
По мнению Путина, «референдумы» на оккупированных территориях, на основании которых была осуществлена аннексия, прошли «в полном соответствии с международными нормами».
Путин также отметил, что сейчас Россия и аннексированные регионы «вместе созидают общее будущее, восстанавливают и строят школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы».
- Накануне на Красной площади прошел концерт, посвященный годовщине аннексии. Владимир Путин участия в нем не принял. Федеральные телеканалы в своих вечерних выпусках новостей полностью проигнорировали мероприятие; в интернете трансляция концерта также не велась.
Окрестности Бахмута, Донецкая область
Что происходило этой ночью
- В Брянской области в селе Погар в результате атаки ВСУ было нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз. В телеграм-каналах распространилось видео, на котором, как утверждается, показан взрыв на местной подстанции. Его подлинность не подтверждена.
- Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Минобороны РФ заявило, что украинские военные выпустили девять ракет из РСЗО «Ураган» и что все они были сбиты.
- Винницкая область подверглась массовой атаке российских дронов, заявил глава ОВА Сергей Борзов. По его словам, силы ПВО сбили 20 беспилотников. Также зафиксировано попадание дрона в объект инфраструктуры в Виннице.
- В общей сложности российские военные за ночь выпустили по Украине 40 беспилотников, заявили в Воздушных силах Украины. По утверждению военных, 30 из них были сбиты.
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