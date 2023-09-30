Война Пятьсот восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Троих контрактников из Астрахани приговорили за нападение на командира по дороге на войну

Новочеркасский гарнизонный военный суд признал Рамиля Бимагамбетова, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева виновными в насильственных действиях в отношении начальника, а также в «дискредитации своего командира перед подчиненными». Им дали от пяти с половиной до шести лет колонии.

По версии следствия, военнослужащие познакомились по дороге на полигон, где им предстояло пройти краткосрочный курс «ведения огневого боя на пересеченной местности» перед отправкой в Украину.

Вскоре военнослужащие получили несколько дисциплинарных взысканий, после чего один из командиров решил «поставить их на место». По одной из версий, он ударил одного из военных ногой, после чего другой вступился за сослуживца. Серьезных травм офицер не получил.

Как отмечает «Коммерсант», после этапирования в колонию все трое заключенных намерены просить о замене наказания на участие в войне.