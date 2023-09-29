Война Пятьсот восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- Путин встретился с командиром ЧВК Вагнера Трошевым. Они обсуждали «добровольческие формирования».
- В Генштабе РФ заявили, что не планируют новую мобилизацию. И пообещали не отправлять срочников на войну.
- Курская область подверглась массированной атаке дронов. Обесточены пять населенных пунктов.
- Литва потребовала от владельцев машин с российскими номерами вывезти их из Евросоюза в течение полугода.
Руководство Московского государственного лингвистического университета потребовало, чтобы студенты в обязательном порядке пришли на концерт на Красной площади в честь годовщины аннексии украинских территорий, сообщает «Осторожно, новости».
По данным издания, сообщение с соответствующим требованием студентам направили в учебные чаты. Ради посещения концерта студентов освободят от занятий. Всех, кто откажется идти на мероприятие, вызовут в деканат для написания объяснительных, утверждает «Осторожно, новости».
Ранее о похожей ситуации изданию сообщали студенты МГМСУ и сотрудники МОЭК.
29 сентября на Красной площади пройдет митинг-концерт, приуроченный к годовщине российской аннексии украинских территорий. Ожидается, что на нем выступят Владимир Путин, певец Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов и другие артисты, поддерживающие российское вторжение в Украину.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины, сообщает медиацентр Минобороны Украины. Всего из разных видов вооружения были атакованы 144 населенных пункта и 110 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие, количество жертв уточняется.
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 103 рубля впервые с 20 сентября, сообщает ТАСС. Курс доллар поднялся до 97,35 рубля.
Власти Литвы опубликовали новое требование к владельцам автомобилей с российскими номерами. Оно касается машин, которые попали в страну до вступления в силу запрета на въезд — то есть до 11 сентября.
Как заявили в Таможне Литвы, владельцы таких машин должны в течение полугода с даты въезда вывезти свой автомобиль из Литвы и территории Евросоюза.
Кроме того, как пояснили в ведомстве, запрет на въезд в страну касается не только легковых автомобилей с российскими номерами, а также кемперов и микроавтобусов, вместимостью до 10 пассажирских мест. Исключение распространяется на автомобили, которые едут транзитом через Литву в Калининградскую область.
Нарушителям запрета литовские власти пригрозили штрафом и конфискацией машины.
- Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Эстония и Норвегия запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Такое решение было принято на основе разъяснений Еврокомиссии.
- Финляндия, объявляя о введении запрета, сразу же сообщила, что уже находящиеся в стране автомобили, зарегистрированные в России, должны будут выехать в течение полугода.
Вторжение России в Украину усилило опасения экономистов о том, что мир вновь, как во времена холодной войны, разделит «железный занавес». На этот раз лидерами противостоящих блоков могут стать США и Китай. В свою очередь, изменения, начавшиеся после 24 февраля, показали, насколько недооценены риски глобализации: западные компании, активно инвестировавшие в российский рынок до самого дня нападения на Украину, понесли многомиллиардные убытки из-за резкого разрыва с РФ. Тем временем стала ощущаться как реальная опасность полномасштабного конфликта вокруг Тайваня, и руководители фирм стали с большей опасностью относиться и к вложениям в Китай. С другой стороны, Россия, во многом отрезанная от глобальной экономики западными санкциями, теперь налаживает отношения с другими странами-изгоями — Ираном и Северной Кореей. «Медуза» рассказывает, как интенсивное разделение стран на геополитические блоки влияет на международную торговлю и развитие экономики в целом.
Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ. Ведомство возложило ответственность за попытку теракта на «киевский режим». О последствиях атаки не сообщается.
В свою очередь глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за минувшие сутки шесть районов региона подверглись атакам, в которых он обвинил ВСУ.
В результате обстрела в селе Теребрено были повреждены семь частных домов, три административных здания и линия электропередачи, заявил губернатор. В городе Шебекино повреждены цеха одного из предприятий и линия электропередачи.
Совет безопасности Чехии одобрил проект новой оборонной стратегии, в которой Россия названа самой серьезной угрозой для страны. Чешское правительство должно проголосовать по документу в октябре, пишет Seznam Zpravy.
Как отмечает издание, в новой стратегии учтено продолжающееся российское вторжение в Украину. В документе также отмечается, что впервые со времен Второй мировой войны вероятность военного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и Евросоюза является самой высокой.
Проект стратегии предполагает, что в случае конфликта Чехия станет важной транспортной артерией для союзных войск, а основной задачей оборонной политики страны названа «всесторонняя подготовка к длительной высокоинтенсивной оборонительной войне с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием».
45-летнего жителя Керчи в аннексированном Крыму задержали по подозрению в передаче Украине информации о перемещениях российской военной техники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По версии ведомства, крымчанин связался в мессенджере с сотрудником военной разведки Украины, по заданию которого затем делал фотографии и видео перемещения российской военной техники.
ФСБ утверждает, что подозреваемый «отправлял в чат-боты интернет-мессенджеров, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ».
Возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Два человека тяжело ранены при обстреле центра Херсона, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. Раненые — работники коммунального предприятия «Парки Херсона», которые убирали территорию. При обстреле также был поврежден мусоровоз.
За атакой на подстанцию в Курской области стоит СБУ, пишут «РБК — Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе.
Собеседники изданий предоставили видео атаки на подстанцию. Утверждается, что именно к ней среди прочего были подключены важные российские военные объекты.
В ночь на 29 сентября Курскую область массово атаковали беспилотники, сообщил глава региона Роман Старовойт. Один из украинских беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате без электроснабжения остались пять населенных пунктов и больница.
В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что российские военные предотвратили попытку теракта «киевского режима», сбив 10 беспилотников над Курской областью.
Генштаб ВС РФ заявил, что не планирует новую мобилизацию
Об этом сказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном осеннему призыву в армию.
Осенняя призывная кампания стартует 1 октября, срок военной службы составит 12 месяцев. По заверениям представителя Генштаба, срочников не будут направлять в аннексированные РФ украинские регионы (самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области) «для участия там в выполнении задач специальной военной операции (СВО)».
«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», — добавил Цимлянский.
В Кремле сообщили о встрече Путина с командиром ЧВК Вагнера Трошевым. Обсуждали «добровольческие формирования»
Пресс-служба Кремля утром 29 сентября опубликовала сообщение о состоявшейся встрече президента РФ Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым — командиром ЧВК Вагнера с позывным «Седой».
Встречу, судя по стенограмме, Путин начал с обращения к Трошеву, род занятий которого не уточняется ни в разговоре, ни на сайте Кремля.
Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с Вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции (СВО).
Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом.
Трошев присутствовал на встрече Путина с командирами ЧВК Вагнера после мятежа, поднятого основателем частной военной компании Евгением Пригожиным. По словам Путина, он предложил наемниками «несколько вариантов трудоустройства, и в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой». Президент РФ рассказал, что «многие участники встречи кивали», но Пригожин заявил, что «ребята не согласны с таким решением».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает телеграм-канал «Вы слушали Маяк», заявил, что Трошев уже работает в Минобороны РФ.
Утром российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву
Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, произошло попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате обстрела загорелась сухая трава, пожар уже потушили.
Кроме того, под артиллерийские обстрелы попал один из населенных пунктов Куцурубской общины. Произошло возгорание сухой травы на открытой территории жилого сектора. Пожар потушили, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ночью Курская область подверглась массированной атаке дронов. Обесточены пять населенных пунктов
По данным Минобороны РФ, ночью дежурные средства ПВО сбили над областью десять летательных аппаратов самолетного типа. Еще один дрон уничтожили в Калужской области. Военное ведомство возложило ответственность за попытку теракта на «киевский режим».
Один из украинских беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района, рассказал глава региона Роман Старовойт. В результате загорелся один из трансформаторов. В области остались без электроснабжения пять населенных пунктов и больница.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 83 авиационных удара и совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам Украины.
- Произошло 21 боевое столкновение. ВСУ отразили атаки противника в районах Белогоровки Луганской области, Авдеевки, Невельского, Марьинки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, а также Червоного Запорожской области.
- ВСУ продолжают наступление на мелитопольском и бахмутском направлениях, наносят российским войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта. На херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу.
- За минувшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один удар по зенитно-ракетному комплексу и два удара по станциям РЭБ противника.
- ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника. Подразделения ракетных войск Украины поразили зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 583-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.