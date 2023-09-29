Война Пятьсот восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Власти Литвы опубликовали новое требование к владельцам автомобилей с российскими номерами. Оно касается машин, которые попали в страну до вступления в силу запрета на въезд — то есть до 11 сентября.

Как заявили в Таможне Литвы, владельцы таких машин должны в течение полугода с даты въезда вывезти свой автомобиль из Литвы и территории Евросоюза.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, запрет на въезд в страну касается не только легковых автомобилей с российскими номерами, а также кемперов и микроавтобусов, вместимостью до 10 пассажирских мест. Исключение распространяется на автомобили, которые едут транзитом через Литву в Калининградскую область.

Нарушителям запрета литовские власти пригрозили штрафом и конфискацией машины.